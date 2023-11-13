東北季候風殺到轉涼！天文台預測本周溫度再降！周六一區最低僅11度！一原因天氣又凍又乾！即睇9日天氣預報

相信今日大家一早起床，都會感受到涼意，終於Feel到秋天要開始了。到時這種涼意會維持多少日呢？今個星期的溫度會不會繼續下降呢？大家今個星期又有沒有要注意的地方呢？

上周天文台就指，因今星期會受一股清勁的東北季候風影響，本周初會溫度下降，而在天文台的溫度預測顯示，大約在星期三，氣溫會回升的。但在最近的天氣預告中，預料一股強烈的季候風補充會在星期四抵達華南沿岸，本周後期該區氣溫進一步下降。

先看看今日的天氣，天文台指一股清勁的東北季候風正影響廣東，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。而本港地區今晚(11月13日)及明日(11月14日)大致多雲，早晚稍涼，最低氣溫約為19度。除了東北季候風外，天文台預料一股強烈的季候風補充會在星期四(11月16日)抵達華南沿岸，令到本周後期該區氣溫進一步下降，日夜溫差頗大。未來9日的天氣及溫度：

● 11月14日（二）：19-24°C，部分時間有陽光及乾燥。早晚稍涼

● 11月15日（三）：20-25°C，部分時間有陽光。日間乾燥

● 11月16日（四）：19-25°C，初時大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。稍後氣溫下降

● 11月17日（五）：17-24°C，天晴，非常乾燥。早上清涼

● 11月18日（六）：17-24°C ，天晴，非常乾燥。早上清涼

● 11月19日（日）：19-26°C，天晴乾燥。早上稍涼

● 11月20日（一）：20 -26°C，天晴乾燥

● 11月21日（二）：21-27°C，大致天晴及乾燥

● 11月22日（三）：21-27°C ，大致天晴及乾燥

未來9日的天氣及溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

所以大家要留意，星期四（11月16日）因為季候風補充的關係，預計溫度會開始下跌，而星期五（11月17日）最低溫度為17°C，直至星期日（11月19日）溫度才會慢慢回升。在截稿前，天文台預報的11月18日分區氣溫如下：

● 打鼓嶺：11-23°C

● 上水：13-24°C

● 大埔：13-23°C

● 沙田：14-23°C

● 西貢：15-22°C

● 將軍澳：15-23°C

● 橫瀾島：18-22°C

● 黃竹坑：17-23°C

● 尖沙咀：17-23°C

● 青衣：16-24°C

● 石崗：13-23°C

● 流浮山：13-24°C

● 屯門：15-23°C

● 坪洲：16-23°C

● 長洲：16-23°C

● 赤鱲角：16-24°C

天文台預報的11月18日分區氣溫如下(圖片來源：天文台官網截圖)

天文台未來9日溫度(圖片來源：天文台官網截圖)

所以大家在11月18日，即是星期六，出外遊玩或到郊外地方時，就要小心著涼，注意保暖。另外，大家都要留意當日的濕度，在11月17日及18日的相對濕度只有30-30%，十分乾燥，大家記得保暖之餘都要注意保濕！

相對濕度(圖片來源：天文台官網截圖)