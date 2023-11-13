長者日2023 | 11.19勁多消費優惠！逾2,000商戶參與！餐飲、海味、金飾、廚具寢具齊晒！茶餐廳全單半價／配眼鏡低至5折／天上野全場65折！即睇著數詳情

11月19日是長者日！社會福利署（社署）籌辦了「長者日消費優惠」活動，超過2,000間食肆、商戶大送折扣！無論大吃一餐，抑或購買金器飾物、日常用品都有折扣，部分餐廳當日長者惠顧更低至半價！即同家中長老一齊睇當日有咩優惠最著數！

（圖片來源：香港特別行政區政府新聞公報）

長者日優惠 ︳ 1. 飲食：翠河餐廳堂食半價！美心MX午晚市7折

「長者日消費優惠」重頭戲一定是飲食著數！老友記平時常去的酒樓、茶餐廳及快餐店都有優惠！當中最抵的是翠河餐廳，長者於當日堂食將享有本人全單半價！何文田、秀茂坪、牛頭角、慈雲山、沙田等分店也受惠！分分鐘二十多元就吃到一個豐富正餐！而最多地方有的美心MX & 美心Food²長者優惠午晚市有7折！抵！

如果喜歡飲茶歎一盅兩件的長者們，那天不妨相約幾個老朋友到海港酒家、海港薈等聚一聚，憑長者咭惠顧即可免茶一位，而稻成、稻成亞丁或稻成小館堂食都有9折！

飲食精選優惠

1. 翠河餐廳

長者日當日全單半價優惠（只限於長者本人及堂食）

2. 海港酒家、海港薈

長者憑長者咭惠顧，免茶一位（全包宴除外）

3. 銀龍茶餐廳／銀龍粉麵茶餐廳／銀龍冰室

長者出示長者咭，於當日可用優惠價$20堂食享用紫菜墨魚丸魚角湯河，另可$10可配冷熱飲品。

4.美心MX

美心MX & 美心Food²長者優惠午晚市7折

5. 金鳳大餐廳

65歲或以上長者，堂食牛柳餐全日可享有88折優惠

（圖片來源：金鳳大餐廳）

長者日優惠 ︳ 2. 日常或個人用品：配眼鏡低至5折！原價$499羊毛珍珠枕只售$169？天上野全場65折！

對長者而言，日常生活用品是在購物清單中重要的一部分，今次優惠日無論床上用品、家居用品，抑或銀鏡等商戶紛紛大送至抵優惠！

長者於卡撒天嬌全線商戶購買原價$599竹炭大豆舒壓枕，只需$219一個或$399兩個，羊毛珍珠枕（原價$499）都大劈價，$169就能入手！還有AIRLAND 雅蘭專門店8折及澳洲歌婷床上用品全店88折！趁著這個好時機，為老人家們換上更舒適的寢室用品！而凡持有樂悠咭及長者咭，於天上野購買也可享全場65折！家中缺乏部分用品的話不妨掃一掃貨！

至於個人用品方面，長者經常有老花等視力問題，準備配眼鏡就有福了！名視眼鏡中心的鏡架及鏡片當日有5折優惠，東區李氏眼鏡公司除了正價貨品8折外，更有首次購物優惠，第一次購買鏡架連鏡片全單減收$200！

日常或個人用品精選優惠

1. 卡撒天嬌

CASA-V 竹炭大豆舒壓枕：零售價$599；長者日優惠價：$219一個／$399兩個

CASA-V 羊毛珍珠枕：零售價$499；長者日優惠價：$169

CASA-V 竹炭大豆舒壓枕

零售價$599；長者日優惠價：$219一個／$399兩個

（圖片來源：卡撒天嬌）

2. AIRLAND 雅蘭專門店

全單8折

3. 天上野

持有樂悠咭及長者咭者，當日全場65折

4. 名視眼鏡中心

鏡架及鏡片5折，不可與其他優惠同時使用

5. 迦南眼鏡有限公司

所有太陽眼鏡及眼鏡架半價

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