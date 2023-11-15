  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

15/11/2023

臥底旅行團3.0｜$1.3萬遊東歐三國伏唔伏？長途機飛布拉格即趕景點/ 免費飲鐵鏽味溫泉水/ 疑似遇到扒手黨

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）主持的 HOY TV 旅遊節目《臥底旅行團3.0》向來主打短線平價內地團，今次二人終於衝出亞洲，參加價值人均 1.3 萬港元的 8 天東歐三國深度遊「試伏」，遊勻捷克、奧地利及匈牙利。最初歷過約 20 小時轉機至捷克首都布拉格，抵埗後 check-in 酒店、不吃團餐，先到大教堂跑景點；試飲當地溫泉水又中伏，更遇到疑似扒手黨，到底東歐之旅發生了甚麼趣事、「伏」事？

 

Read More︰

《臥底旅行團3.0》踢爆中伏內地團！韶關3日團、珠海$0團費睇樓團︰重要景點無開門/ 臨時cut行程／改住平價民宿！附節目重溫連結

 

　　為了平飛歐洲，旅行團先由香港飛往杜拜，停留 4 小時後轉機，再去捷克首都布拉格，歷時近 20 小時。下機後也不是到酒店安頓，反而馬不停蹄前往首個景點 — 聖維特大教堂，完美示範了把握時間趕行程的節奏。團友們趕路時飢寒交迫又犯困，但見到宏偉的哥德式華麗建築就在眼前，精神也為之一振，可惜抵達時已接近閉館時間，只餘下 10 分鐘遊覽時間，二人依然對這景點深感滿意。深明團友由出發至遊完首個景點只吃過 4 頓飛機餐，所以旅行團在參觀完大教堂便安排大家到國家大劇院吃晚餐，品嘗嫩滑多汁的波希米亞式豬手，享受豐富美味的一餐。

 

聖維特大教堂

 

　　翌日旅行團前往當地著名景點 — 卡羅維法利溫泉區，據說是歐洲王室的度假勝地，就連特務占士邦電影也在此取景。最有趣是，當地溫泉水可供免費飲用，亦歡迎旅客裝水帶走，不過阿正、妹頭一試立即大呼中伏，「好大陣鐵鏽味，好腥」，妹頭更指「有吞拿魚血塊味」。兩人在溫泉區又購物又掃街，更被一款賣相精緻的「開心果味捲筒雪糕」吸引。原來導遊曾提醒大家吃這雪糕會「中伏」，但二人不信邪決定一試，妹頭放入口即連聲負評，指捲筒全是油和糖，不合口味。

 

卡羅維法利溫泉區

 

開心果味捲筒雪糕

 

 

　　剛於星期日播出的第五集，阿正、妹頭繼續歐洲之旅，二人身在人山人海的布拉格景點，難免擔心自己會遇到扒手。正當二人閒逛附近市集，妹頭好心為路過少女揸機拍照，期間竟有兩位疑似少女同黨的男士，走近妹頭身邊更撞到她外套的袋。不過有驚無險，妹頭沒發現任何損失，到底少女一伙人是否扒手亦疑幻似真。

 

 

《臥底旅行團3.0》
集數︰共 13 集
播出時間︰逢星期日晚上 9 時至 10 時於 HOY TV 77 台播映
詳情按此

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk