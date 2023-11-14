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14/11/2023

美國加息？減息？

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　　本周市場焦點自然是明天（15日）習拜會，市場憧憬中美關係改善，利好全球經濟，乃至投資氣氛。不過，即使習拜會結果真的利好市場氣氛，相信仍未及利息走勢的影響般立竿見影。市場憧憬加息周期接近尾聲，即使美聯儲局真的不再加息，也不見得會隨即減息。市場傾向相信，環球將維持高息環境更長的一段時間(higher and longer)，但如果出現衰退呢？

 

　　市場最希望看到的是美聯儲局減息，但減息與否還得看通脹。鮑威爾加息的理由是遏通脹，並以遏至2%通脹率為目標，而美國9月CPI為3.7%（10月CPI將於今晚（14日）公布，預計將維持9月水平），這與目標仍有一段距離。至於加息要加到哪個水平才算夠，美聯儲局一直語焉不詳，其中一個原因是上次議息會首提的：恐「加過龍」。

 

　　雖然有批評指，利息已由0%加至5.25%，期間美失業率、工資、GDP增長等均似無大變化，經濟亦未降溫，但由於加息的效果滯後，美聯儲局也只能走走看看，摸石過河。

 

通脹不明朗　談減息尚早

 

　　此外，導致通脹的兩大因素：糧食和油價都會因地緣政治及局勢持續動盪而不穩，包括持續已逾20個月的俄烏戰爭，以及近日的以哈戰爭，都是糧、油價格不明朗的因素。尤其是若以哈戰爭惡化，例如伊朗介入，就更有可能導致50年前的全球石油危機重臨。

 

　　面對通脹內外眾多不明朗的因素，美聯儲局雖是摸石過河，但之前的「鷹式暫停」相信仍是主調，因對美聯儲局來說，談減息或寬鬆政策今時都是言之過早。如果美聯儲局要減息，須經過幾個步驟：一、美聯儲局開始進行內部討論；二、如決定減息，會列明減息的條件或情況，以及三、向市場預告將要減息。鮑威爾屢次說，減息至今仍不在會議討論範圍，遂有人認為，不但明年上半年減息無望，而且明下半年減息的希望也將落空。

 

數據續反映　加息近尾聲？

 

　　不過，另有分析卻認為，如利率走勢繼續這樣發展，美聯儲局可能便需要加息加到經濟衰退，才可遏止通脹！即是美聯儲局已毋須考慮經濟軟著陸或硬著陸的問題，因美經濟還在飆升，根本沒有著陸！

 

　　有分析指出，美聯儲局以加息遏通脹的緊縮政策已開始奏效，這從美國最新的零售銷售（圖一）、銷售總額（圖中黃色棒）和年增長率（藍色線）都呈上升趨勢；非農就業職位（圖二）比預期少，以及失業率（圖三）上升等數據，便反映出來。有人甚至認為，美經濟已有衰退之虞。

 

 

 

 

　　根據美聯儲局的薩姆定律（見下文）的衰退指標，讀數已達0.33，距衰退指標0.5僅0.17，而且有上升趨勢，必須密切留意。薩姆定律衰退指標有多準確？過去60年來，它已多次百分百準確預測了衰退的出現（圖四）。如果美國繼續維持高息環境的話，便很可能出現衰退。

 

 

印鈔自買債　借債終須還

 

　　如果美國真的出現衰退，美聯儲局不繼續加息之餘，還要掉頭減息以穩經濟，這都是投資者的美好願望，而願望會否成真，就要看今周的政經大事和數據。不過，美政府繼續吸引全球資金買美元資產，繼續支持自己經濟，讓自己繼續大花筒，終非長久之計。

 

　　政府收入的主要來源一般是稅收，但美國政府卻比其他政府多一個收入來源：印銀紙，其收入便可不受稅收多與少影響。今時港人以約1美元（約7.8港元）買1個菠蘿包，即使它因美國「印銀紙」效應下，美元貶值了，要2美元1個，如貨幣沒有其他選擇的情況下，也得無奈接受。

 

　　但今時我是要用血汗來賺美元，如果有其他選擇，我就不會這樣任人宰割。如果美國繼續這樣，以印出來的「廢美元」來換別人血汗的「真美金」，並不能長久，終有日會「爆煲」，但這一天何時到來，真是天曉得。

 

　　筆者多年前已指出，在知識型經濟的年代，美國日後的經濟已不能再依靠工業或天然資源，而是要爭取主要源自新科技的知識產權來支撐，但新科技對第三世界的農民來說，並沒有甚麼意義，而只對一眾「華爾街之狼」有意義。

 

　　一地之實體經濟產業的產出及表現，包括傳統產業如農業、工業等，其重要性將再要重新估量。一旦第三世界所產的底褲不收美元而收人仔，則美國人將要用很多很多的「廢美元」去入口底褲，屆時「廢美元」就真是你要了。那時，美聯儲局加息與否已不重要，因為誰會因高息而揸入溪錢（「廢美元」）？

 

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薩姆定律識別衰退

 

　　薩姆定律是以美儲局前經濟學家薩姆(Claudia Sahm)命名。薩姆認為美國經濟是否進入衰退，可根據美國失業率的變化判別出來。

 

　　薩姆定律衰退指標是：如果以過去3個月移動平均值計算的當月失業率，較過去12個月的最低點升了0.5%或更多的話，那麼，美國經濟便正進入衰退或已經衰退。

 

　　假設今時美國失業率是3.9%，而過去12個月最低點是3.3%的話，相差0.6%，那美國經濟便是衰退。美國經歷多次的經濟衰退，薩姆衰退指標都非常準確，屢試不爽。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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