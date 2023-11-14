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14/11/2023

高檔摩洛哥咖啡品牌登陸IFC！母公司行政總裁：開拓北亞巿場，絕不能沒有香港！

#商業英語 #餐飲 #摩洛哥 #服務 #咖啡 #疫情 #香港 #產品 #行政管理
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　　當大家興致勃勃談論北上消費的時候，不少國際品牌仍然投香港一票。走可負擔奢侈品路線、摩洛哥風格的咖啡品牌Bacha Coffee早前登陸中環IFC。

 

V3 Gourmet行政總裁暨首席執行官Taha Bouqdib表示，要留住人才不能單靠薪金，還要讓員工看到事業情景。（受訪者提供圖片）

 

　　其母公司V3 Gourmet行政總裁暨首席執行官Taha Bouqdib接受專訪時表示，香港一直在其全球拓展計劃中：「要拓展北亞市場，首先絕不能沒有香港。」

 

　　Taha Bouqdib解釋，香港人不但喜愛飲咖啡，對高檔及利基（Niche）產品亦甚為受落。「因此，發展東北市場時，香港絕對不能缺席。」

 

　　至於為何選址IFC，這跟專賣茶葉的姊妹品牌TWG有莫大關係，皆因該品牌的首間香港門店亦設於IFC，並取得成功，所以該集團對IFC情有獨鍾。他坦言，疫情影響Bacha Coffee在香港的開店計劃，但他並沒有放棄，香港疫後復常就快速開店。

 

Bacha Coffee 首務穩定港團隊

 

　　不過快不等於急，Taha表示有計劃在港拓展更多Bacha Coffee分店，但絕對不是每條街都要開，就如TWG也是選擇地開分店。現時，他指首要任務是穩定香港的團隊，以及令員工對品牌有更深入的認識，這亦是該品牌在店內暫未有提供座位供客人享用咖啡的原因之一。

 

Bacha Coffee門店裝飾獨特而華麗、充滿摩洛哥風情，是品牌吸客的其中一個方法。（受訪者提供圖片）

 

　　雖然該集團在香港營運TWG已有一段時間，但Taha強調，兩個品牌是完全獨立營運，並不是兩隊人在一個辦公室內，是完完全全的獨立運作。

 

　　他解釋，兩個品牌有不同的歷史及發展軌道，品牌個性不同，產品亦不同，希望為顧客帶來不同的體驗。簡單來說，無論消費者愛飲茶還是愛飲咖啡，都可以變成該集團的顧客。

 

　　Taha在訪問中多次強調，對於香港人的咖啡知識感到驚訝，提供產品及服務上更要仔細，要做好質量監控。作為可負擔的奢侈品牌，面對有要求的消費者，無論在經營上或拓展時，都要格外用心。因此，他表示人才對品牌的發展甚為重要。「疫情之後，人才不足是全世界也面對的挑戰，不是香港獨有。」

 

　　他解釋，在疫情後，不少上班族也萌生轉換工作的想法，而餐飲業一向被視為較勞累的工作，業界要有創意、想方法留住好員工、吸引新人才。

 

混合文化帶來力量 誘發創作力

 

　　Taha分享，Bacha Coffee作為咖啡品牌，首先員工當然有機會學習不同的咖啡知識，這是吸引力之一。其二，由於品牌持續在世界各地拓展業務，員工有機會到不同地方工作，體驗不同文化及生活，例如香港員工可以在工作一段時間後，到新加坡甚至歐洲其他地方工作。

 

　　他強調絕對不是空口說白話，他舉例，集團內有出色的牛角包師傅，就曾經到不同地方工作，其間除了向各地同事傳授牛角包的製作技巧外，他亦從各地文化及工作經驗中，吸收更多知識，亦有助增進製作技巧。對品牌而言，培育願意到不同地方工作的員工，有助品牌拓展版圖，以及進行跨國培訓，可說是「三贏」。

 

　　其三，對於全球不少地方的工資近年不斷上漲，為營運帶來壓力，Taha表示，員工追求更好的薪金及福利是人之常情。然而，只靠工資來爭取人才，並非長遠策略。「例如，沒有人想一世都只是做侍應，也希望事業上會有進步。如果能夠讓員工見到清晰的事業發展方向，例如完成A就可以進入B，一步一步發展，對上班族來說有吸引力。」Taha坦言，他相信混合文化對工作團隊帶來的力量，不同語言及文化背景的專才一起工作，誘發出來的創作力，可以很巨大。

 

有序拓展 挽留人才重要戰略

 

　　拓展香港市場是Bacha Coffee拓展北亞區市場的第一步，而不斷有序地拓展市場，亦是挽留及吸引人才的重要戰略。香港市場以外，中國內地、台灣、馬來西亞、印尼、韓國等地，都是計劃之內。同時，亦有計劃在中東及歐洲持續發展。

 

　　Taha表示，有些地區已經聘請了經理，並著手建立團隊，有些亦已簽了租約。「我們的發展不會如野馬般奔馳，堅持在每個地方有合適的地區及市場潛力下，才落實發展。」事實上，在疫情期間該品牌曾經歷開店又關門的，所以謹慎拓展是現時的大方向，他估計至今年12月，全球約有26間實體店。

 

 

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