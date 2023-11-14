KK星期二｜大市欠缺向上動力？︱科技股績前部署策略？︱特步急挫 銷售前景堪憂？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

重磅科技股今個星期陸續公布業績，綜合市場預測，騰訊(00700)季度收入可增長11%至1549億元人民幣，經調整純利就增長24%，但收入如果達到11%的增幅，都只係維持今年首兩季的增長速度，不及疫情前的增長，預料傾向穩定復甦？旗下手機遊戲業務收入，第三季可恢復增長？在內地宏觀消費放緩下，阿里(09988)第二季收入增速將繼續受限？京東(09618)盈利及收入增幅必然收窄？網易(09999)年初至今股價累計升幅達到5成半，對業績可推動股價更上一層樓？另一方面，雙十一銷售數據不理想，體品股普遍向下，特步(01368)暫錄四連跌，雙十一購物節累計線上商品交易總額GMV只有11億，按年增加20%，低於管理層20至30%的預期，管理層下調全年指引，對股價產生負面影響短期會持續？

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