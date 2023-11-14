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14/11/2023

湯洛雯告別單身派對姊妹到齊！朱千雪、岑杏賢等送閃鑽手鍊！同時泵40歲氣球慶張嘉兒生日：冇得隱藏年紀了

#湯洛雯 #朱千雪 #馬國明 #兔年新娘
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　　湯洛雯今年將會嫁馬國明趕做兔年新娘，人生進入另一個階段。湯洛雯近月積極籌備婚禮，成功減肥20磅，回到最佳狀態，日前透露海外婚禮於聖誕節前在亞熱帶地方舉行。準新娘圈內外都朋友多，近日都不停約朋友搞告別單身party，今日佢就post出同圈中好姊妹慶祝嘅相，非常窩心呀！

 

　　朱千雪就透露佢同岑杏賢為湯洛雯搞咗個告別單身party，眾人仲為佢送上一條閃鑽手鍊，都係女人最知女人心，湯洛雯留言：「These girls have always been there for me...ppl always told me how hard it was to get close friends after college... i’m really grateful i got to know these kind and beautiful girls during my career path ❤️Thank you for the lovely gift and i loveee it sooo much ❣️Love you all（呢班女仔永遠都喺我身邊支持我，啲人成日都話中學畢業之後好難識到真朋友，我好感恩我職業生涯都識到呢班又靚又善良嘅女仔，多謝你哋咁有心思嘅禮物，我好喜歡，愛你們！）」

 

 

　　不過原來呢個party同時都係為蔣家旻同張嘉兒慶生，而張嘉兒更即將踏入40歲，佢留言：「Haha. I wasn’t gonna do much for my birthday this year until I opened to a room full of 40th bday balloons. Lol. I guess I can’t hide my age anymore. Thanks girls for the amazing and touching surprise. With You girls by my side , I can conquer my big 40. So grateful to be loved by you girls. （本身生日都唔打算做啲咩，不過我一打開房門就見到咁多40歲生日氣球，我都冇得再隱藏我年紀了。多謝你哋美妙又感動嘅驚喜，有你哋喺我身邊，我都可以征服到40大關，感恩有你們的愛。）」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　湯洛雯一向都好有儀式感，一個星期前佢已經同一班閨密一齊到韓國拍攝「告別單身」靚相，佢留言：「非常夢幻的首爾bachelorette shooting，第一次在韓國化妝室化妝，遇到韓星。拍攝有點冷，但很順利，Thank you guys i love youuu」；佢更加向胞妹湯樂瑤（Cassandre）講出「愛的宣言」，非常感慨，家人的愛真係盡在不言中。

轉載自: 晴報

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