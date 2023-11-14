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14/11/2023

AK江熚生、麻利緋聞男女同遊日本惹粉絲不滿！TG開火：同行就叫拍拖咩！澄清以Family相稱

#AK #江熚生 #梁德忠 #Tank #方芷欣 #方方 #J麻利 #求婚
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　　MIRROR副隊長江熚生（AK）最近與一班好友去日本旅行，昨日（12日）見證舞蹈員好兄弟梁德忠（Tank）向女友方芷欣（方方）求婚成功，眼淺AK更感動到喊。不過發生小插曲，事緣與AK傳足三年緋聞的前商台DJ麻利亦在場見證，令部分AK粉絲不滿；AK忍無可忍，直接在粉絲TG群組公開力斥，強調自己有交友自由，更指麻利是自己的「family」！

 

AK目前身在日本旅行。

 

　　Tank與方方拍拖多年，Tank曾參加《全民造星》及《全民造星II》，在《造星II》曾打入十強；至於方方曾參加《造星III》及《造星IV》，她在《造星IV》多番失準仍有得留底，一度惹來大量負評。昨日，Tank求婚成功，留言：「我得咗啦！感謝my family、感謝神、感謝未婚妻，我哋又創造咗永遠會記住嘅共同美好回憶，我愛你哋！」在場幫手求婚及見證的AK，上載激動喊喊片說：「富士山求婚大作戰，大成功！喊死我！恭喜阿哥阿嫂，要幸福，family forever！#粒暗瘡同富士山一樣蠢蠢欲爆」

 

 

 

 

 

 

　　不過，網民焦點卻放在大合照中站在C位的麻利，皆因麻利與AK被傳姊弟戀多時，部分AK粉絲對女方頗為不滿，有人在AK的IG留言「次次見到麻利個心都離一離。#千祈唔好#心噏系列」外，更有粉絲直接在AK有份在內的TG群組留言問：「會唔會個個都一對，老闆仍然單身？」有人卻回應：「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面。」矛頭直指麻利。

 

 

 

 

 

 

 

　　AK睇到粉絲留言忍無可忍，身在日本的他在TG開火：「同行就叫拍拖咩，Tank求婚，佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題，我同邊個做朋友亦有我自由，我做藝人，唔代表你哋可以干預我嘅交友圈子，唔好自己覺得咩加個故事就當係。」怒氣未消的他續說：「由頭到尾都係你哋（粉絲）自己幻想，然後仲要攻擊我朋友，我已經唔出聲。Yes，我哋係以family相稱，代表我哋感情好好，有咩問題？」他連環爆發：「我忍咗好耐一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩？你哋要點諗我無所謂，因為點講都有人會唔明，但我只係過自己想過嘅生活，同我嘅朋友一齊經歷每一個人生重要嘅moment。」

轉載自: 晴報

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