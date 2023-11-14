陳自瑤Yoyo 10分鐘直播賣千套美容儀成「帶貨女王」！為韓國品牌勁賺200萬名利雙收

42歲陳自瑤（Yoyo）愈大愈有吸引力，近年做直播帶貨都吸金力強，能力超出色，早前在無綫跟內地的帶貨平台做直播，就吸引600萬觀眾收看，銷售額仍相當驚人，被封為「帶貨女王」。

（大會提供）

這個技能又被人看中，最近就有本地平台及產品招手，她獲得韓國醫美龍頭品牌垂青，進行線上直播銷售，推介人氣產品美容儀。也果然不負所託，只是上線10分鐘，便輕易賣出1,000套美容儀，帶領平台生意額極速衝破200萬，該品牌的銷售團隊感到非常滿意。

（大會提供）

（網上截圖）

而且今次YoYo與韓國一班年輕團隊合作，並聯同全港最受歡迎，最具人氣網上直播銷售平台OH! BABY的直播主四哥、蓉蓉開咪，絕對沒有代溝，所以造就到今次驕人成績。

YoYo表示：「好開心可以合作，我係第一次同韓國公司合作做網上銷售，成績非常理想，客戶嘅反應都好好，自己好開心可以開闢更多巿場，同時賣到好嘅產品又幫到人。今次10分鐘就賣出1,000套產品，希望下次我哋可以帶更多優質產品畀大家。最近自己都忙做網上直播工作，臨近節日假期將會更加忙碌，多謝大家支持，希望做出更好成績。」相信她很快會再創佳績，在網上直播推介更多優質產品，同時令她名利雙收。