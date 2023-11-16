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16/11/2023

深圳交通｜福田口岸再增2條免費巴士線！經華壹方天地、大浪商業中心多個商圈、商場！即睇巴士服務時間+詳情

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Text: Sammy Leung

　　如果有留意深圳消息的人可能都知道，早前深圳深圳灣口岸及福田口岸分別開設了3條新的免費巴士路線，大家又有沒有乘坐過呢？而近日在福田口岸再開多2條免費接駁巴士，十分方便港人北上遊玩！

 

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　　早前深圳深圳灣口岸及福田口岸分別開設了3條新的免費巴士路線，而近日在福田口岸推出了「龍華文旅專線」，即是再增設2條免費接駁巴士，大家可以不限次數免費任坐！根據深圳市公共交通管理局的微信號資料顯示，在2023年11月9日至2024年1月6日每逢假日（含香港法定假日）及周末，就可以搭到「龍華文旅專線」，路線覆蓋龍華壹方天地、大浪商業中心等商圈，一齊看看巴士詳情！

 

福田口岸穿梭巴士│1. 「龍華文旅專線」A線

 

　　「龍華文旅專線」A線會覆蓋龍華壹方城、上河坊/星河cococity、龍華天虹購物中心。

 

停靠站：福田口岸公車總站、惠鑫公寓(近星河cococity)、紅山地鐵站(紅山6979)、龍華實驗學校、龍華壹方城

 

圖片來源：深圳市公共交通管理局微訊號

 

服務時間：上午10時至下午7時，每逢週末及假日營運（含香港法定假日），約30分鐘一班

 

圖片來源：小紅書@小鯊魚遊深圳

 

福田口岸穿梭巴士│2. 「龍華文旅專線」B線

 

　　「龍華文旅專線」B線會覆蓋大浪商業中心。

 

停靠站：福田口岸公車總站、大浪商業中心

 

圖片來源：深圳市公共交通管理局微訊號

 

服務時間：中午12時至下午9時，每逢週末及假日營運（含香港法定假日），約30分鐘一班

 

大浪商業中心(圖片來源：小紅書@羊村你美姐)

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