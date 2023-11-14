日本網民票選！韓國古裝男神Top10！第1名毫無懸念？朴敘俊只排第5？睇埋男神電視劇推介

大家喜歡看古裝劇嗎？一提到韓國的古裝劇，可能大家都會想起大長今，而近日，日本網站公布了票選韓國古裝男神Top10，到底在日本網民眼中，哪一位韓國男星古裝造型最帥氣呢？即睇韓國古裝男神Top10及推介劇集！





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日本網站rankingoo近日公布了韓國古裝劇帥氣演員排行榜，在10月一共有2,020位女性受訪，到底在她們的眼中誰是韓國古裝男神？

韓國古裝男神│第10名. 池昌旭

第10名是池昌旭，大家有沒有看過他所演的劇集呢？有網民就指：「他演甚麼角色都好。」2008年出道的池昌旭，曾演過不少的現代給古裝劇，代表電視劇有《奇皇后》（Empress Ki）、《HEALER追擊》（Healer）、《便利店新星》（Backstreet Rookie）、《惡中之惡》（The Worst of Evil）。

圖片來源：《奇皇后》

推介電視劇：《奇皇后》（Empress Ki）

2013年所播出的《奇皇后》由河智苑、池昌旭主演，講述女主角奇氏是高麗地位極低的貢女，意外獲得元朝的元順帝寵幸，之後慢慢成為名留千古的元朝皇后奇氏。大家可以在Netflix上找到。

圖片來源：《奇皇后》

圖片來源：《奇皇后》

韓國古裝男神│第9名. 玉澤演

有看過《黑道律師文森佐》（Vincenzo）的人，應該都認識玉澤演吧！第9名是玉澤演，玉澤演在2008年以偶像團體2pm出道，後來更慢慢接觸電視劇，代表電視劇有《打架吧鬼神》（Bring It On, Ghost）、《黑道律師文森佐》（Vincenzo）及《Blind》。

圖片來源：《御史與祚怡》

推介電視劇：《御史與祚怡》（Secret Royal Inspector & Joy）

今次要推介的是2021年所播出的《御史與祚怡》，講述成為御史的美食家公子，被密命執行御史任務，但對於他來說堅持午餐時間和嚴守準時下班時間是很重要的。而在他遇上時代奇女子女主角金祚怡後，人生發生了改變。大家可以在黃Viu上看到。

圖片來源：《御史與祚怡》

圖片來源：《御史與祚怡》

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