一田優惠日開鑼！必掃1折筍貨、每日限定優惠！$500有找Smart TV / 74折Dyson吸塵機 / 22折廚具套裝 / 半價寢具護膚品！指定信用卡換現金券！即睇優惠日詳情

半年一度的一田購物優惠日回歸了！今次還要破天荒於11月舉行，於11月15至28日，全港12間分店及11個特別展場同步勁減！優惠首日上午9時至11時更是YATA-Fans的獨家會員優先時段，大家可以不用迫住行勻全場！以往最受歡迎的「1折震撼筍貨」、「每日限定優惠」依舊會推出！每日推出不同產品大減價，大家記得Mark實自己的心頭好，於指定日子到一田分店搶貨！

一田優惠 ︳ 1. 一折震撼筍貨：衣食住行樣樣齊！$500有找智能電視、$188買名牌軟喼

最令人期待一定係一折震撼筍貨！由11月15至28日每日都有不同1折的產品！無論服飾、廚具、寢室用品，抑或行李箱、美妝產品皆有齊！云云1折產品，CP值最高的一定是$188就買到Hallmark 28” 四輪拉桿軟喼、$471入手TCL 32”FHD GOOGLE電視、$298就有6件廚刀連刀座套裝！旅行或是家居所需亦照顧到！

天氣轉涼，是時候買入羽絨「看門口」，1折產品中亦包括$499精選90%羽絨中褸，即使香港的冬天不太冷，旅行亦用得著！

Hallmark 28” 四輪拉桿軟喼

優惠日：11月16日

優惠價：$188（1折）

（圖片來源：一田）

Onepolar精選 90% 羽絨中褸

優惠日：11月18日

優惠價：$499（1折）

（圖片來源：一田）

Carl Schmidt Sohn 6件廚刀連刀座套裝

優惠日：11月25日

優惠價：$298（1折）

（圖片來源：一田）

一田優惠 ︳ 2. 每日限定優惠：獨家半價抽濕機、吸塵機！3個拉桿喼勁減近$5,000

除了每日有不少1折產品等大家搶外，還有每天限量勁減貨品！例如11月15日就有American Tourister四輪拉桿喼套裝，原價$7,500有3個分別20吋、25吋及29吋的行李箱，當日只需$2,588！經常出差、去旅行的大家可以考慮入手，不過沙田、大埔及荃灣每間只有50套！

American Tourister 20”+25”+29” 四輪拉桿喼套裝（拉鏈）

原價：$7,500；特價：$2,588（35折）

優惠日：11月15日（每店限售50套）

（只限沙田／大埔／ 荃灣）

（圖片來源：一田）

另外還有一些獨家優惠，如日本品牌正負零超輕無線吸塵機以半價發售，只需$1,190！近年新興的吸塵機械人亦有折，66折後$1,980就可買到！而下雨必備的抽濕機同樣半價售出，$2,190買到ZANUSSI 28L 壓縮式抽濕機，足夠一個家庭使用！

日本正負零超輕無線吸塵機

原價：$2,380；特價：$1,190（5折）

優惠日：11月16日（每店限售20部）

（只限沙田／大埔／ 荃灣）

（圖片來源：一田）

HITACHI吸塵機械人

原價：$2,980；特價：$1,980（66折）

優惠日：11月19日（每店限售30部）

（只限沙田／大埔／ 荃灣）

（圖片來源：一田）

ZANUSSI 28L壓縮式抽濕機

原價：$4.380；特價：$2,190（5折）

優惠日：11月17日（每店限售100部）

（只限沙田／大埔／ 荃灣）

（圖片來源：一田）

CASA-V 1300針幻影絲緹花床品套裝

（床笠、枕袋、被袋）（單人至加大）

原價：$3,378-5,168；特價：$999-1,299（25折-3折）

優惠日：11月25日

（只限沙田／大埔／荃灣／新蒲崗／將軍澳／屯門／元朗）

（圖片來源：一田）

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