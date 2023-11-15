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15/11/2023

高息環境下的退休生活

#退休 #理財 #定期存款 #收息
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　我這個專欄是2015年開始的，當時美國剛開始加息，但加幅頗溫和，三年間只加了2.25厘息。2019年起又再次減息，大約年半時間，剛好又減了2.25厘息（最後一次是2020年3月，當新型冠狀病毒大流行時，那次是減息1厘），即是完全抵銷了2015年那個加息周期所加的利息。

 

　　因此可以說，在2022年之前，香港都是處於相對低息，又或者超低息的年代。直到2022年3月，美國聯儲局再一次加息為止，香港的利息才真正上升。到了今年，作為存戶，也應該感受到現在真的是高息日子。

 

　　不是嗎？現在閒閒哋造些港元或美元定期，也可以有4至5厘息。我在本欄已經指出過，如果長線有4厘息以上，其實真的可以甚麼都不做，即是不用冒任何投資風險，食息過日子便可。而這對於退休人士來說，更加是喜訊呢！

 

退休資產應分為三份，以作分散投資。(iStock)

 

　　本欄的讀者也應該知道，我一向鼓吹三合一的退休理財方案，即是將自己的退休資產分成三份，做膽的應該是年金（可以是政府年金，也可以是商業保險公司提供的年金），兩隻腳方面，一隻可選擇收租物業或高息股，另一隻則是其他定息工具。

 

　　做膽的年金勝在可靠穩陣，但基本上是綁死的，而且不會升值，只會不斷「貶值」，即是所謂食息又食本；至於高息股和投資物業，除了提供股息或租金之外，相對也是靈活的，又可以抗通脹，更重要是有機會升值。

 

　　而第三部分的定息工具，在2022年之前，選擇其實不多，因為銀行存款幾乎零息。穩陣的債券，例如美國的國債，一來入場門檻偏高，二來孳息率也不高，真的很惱人。息率吸引的企業債，例如是內地房地產企業的債券，風險又高到難以承受，實在很無奈。

 

　　幸好過去幾年，政府不斷推出通脹掛勾債券，以及針對退休人士的銀色債券，又或者綠色債券等優質債券，總算令退休人士多點選擇，但這些債券的供應仍然有限，未能完全滿足退休人士的需要。

 

　　但從去年起，美國的加息周期可以說是非同小可。短短一年半左右，即是由去年3月，直到今年7月，總共加了11次息，最高幾次是每次加0.75厘，合共加了5.25厘息。

 

　　雖然過去兩次議息會議，聯儲局都沒有再加息，但主席鮑威爾仍然放風，如果通脹目標未能回落至2%水平，不排除會再加息。即是說，這個加息周期仍未到尾聲。

 

　　對於退休一族來說，你的三分之一定息資產就不愁沒有出路了，因為光是存定期就已經有不俗的回報，但或許你會比較忙，因為可能要經常把錢從一家銀行搬去另一家銀行，成為「新資金」，才可以持續享受高息。

 

　　如果你不想幾個月就搬一次錢，現在買美國的國債，可能是不錯的時機呢！詳情下次再續。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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