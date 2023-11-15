消委會行李箱｜15款中型行李喼大檢閱︰muji、Victorinox最高分！人氣RIMOWA表現唔理想？一款化學物質超標或損生殖系統！一文睇清總評分+售價

踏入年尾，又是旅遊旺季的日子，難得去玩，當然要盡情大買特買！說到旅遊的必備物品，當然是一個堅固又實用的行李喼，買幾多都不怕爆喼！最近消委會就檢測了市面常見品牌的中型行李喼，從長距離拖行、手挽拉桿，至防水程度和物料等統統也全面測試，當中一款手挽塑化劑超標 45倍，或影響生殖健康！即睇消委會評測！

是次消委會15款中型硬身行李喼，高度由24吋至28吋不等，售價介乎$730至$8,200元。15款皆為拉鏈式開關設計並設置TSA密碼鎖，並由聚碳酸酯（簡稱PC）、聚丙烯（簡稱PP）或苯乙烯共聚物（簡稱ABS樹脂）等膠料所製造。消委會在測試中，主要模擬日常使用情況，在各方面對行李喼樣本進行比較。

ELLE於模擬跌撞後輕微裂開、RIMOWA耐壓測試後有損壞！

行李運送時，難免會遇到重摔、跌落等情況。在耐跌撞測試方面，消委會發現大部分樣本的耐跌撞能力都頗高，測試後都未有出現損壞，惟「ELLE」（#14）的車輪連接件於測試後輕微裂開。而耐壓測試的結果則顯示，3款行李喼經150公斤的重物擠壓1小時後出現輕微變形或損壞的情況，當中「Samsonite」（#5）的拉鏈保護件斷裂，「RIMOWA」（#9）的拉鏈套邊輕微變形，不過2款樣本的拉鏈功能都未有受影響，仍能正常使用。而「V-ROOX Studio」（#8）的角位及喼身底部則出現變形凹陷，但經用力按壓後可復原使用。

ELLE 25" Secure Zipper Hard Luggage 5127725-02 $989

RIMOWA ESSENTIAL CHECK-IN M $8,200

在手挽及拉桿測試方面，消委會指結果全部樣本的手挽及拉桿經過數千次提放和拉桿後仍能正常操作；惟全部樣本的手挽、拉桿於動態衝擊測試後都有不同程度的磨損及／或變形！當中「RIMOWA」（#9）、「Antler」（#10）、「ACE」（#12）、「harajuku」（#13）、「ELLE」（#14）及「Hallmark Design Collection」（#15）的部分樣本的手挽及／或拉桿經過千多次搖晃後，手挽或拉桿固定件都出現斷裂或鬆脫的情況，除了「RIMOWA」（#9），部分喼身位置甚至出現破裂！

Hallmark Design Collection 24" PC 4 Wheels Trolley Case HM-877T/24 $1,139

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