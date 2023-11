Coffee帶兒子伯伯開工！IG透露外傭姐姐財務問題狂被追數忍痛解約！湊仔連環大讚老公係「神隊友」

林芊妤(Coffee)2018年與老公翟志榮結婚,並育有一子翟德彥(伯伯),由藝人轉型成瑜伽老師,再成為瑜伽界KOL,Coffee經常分享瑜伽或者瘦身運動片,大受女士們歡迎;加上她不時會Po自己家庭生活照,所以大家對她家庭所發生的事都相當熟悉,更特別鍾情可愛的伯伯。

近日,Coffee周末獲邀為大型活動教戶外瑜伽,都有帶同伯伯同行,伯伯唔怕醜同媽咪一齊上台,更跟住媽咪一齊做高難度動作,非常叻仔。不過話晒係男仔,伯伯始終都有搗蛋嘅時候,當媽咪做緊動作時,佢會毫不留情咁扮樹熊夾喺媽咪身上,一向細細粒偏瘦的Coffee做動作之餘要承擔伯伯的體重,真係少啲耐力都唔掂,好彩Coffee都應付自如,成功完成活動。雖然伯伯搞搞震,不過不少瑜伽學員都似乎好鍾意,紛紛留言話伯伯係氣氛擔當,令大家做運動之餘都笑得好開心,不過大家都好好奇,為何Coffee要帶住伯伯開工呢?

Coffee在IG Story透露:「因為姐姐有財務問題,其實我哋之前已經幫咗好多次,到最後仲有財務打畀我老公,所以老公上星期最後決定同姐姐解約,即係代表而家我哋冇姐姐,即係代表我二十四小時一定唔夠用。以後想喺IG story見到我都難,而家專心做翟師奶,最開心嘅係彥彥,因為除咗返學時間之外就會見到我,仲要一定係我哋其中一個送佢返學接佢放學 #大家有姐姐介紹記得話我知」。

姐姐解約離開,伯伯一定好開心成日見到爸爸媽媽,不過作為在職爸媽而言,絕對是非常痛苦的事。Coffee慶幸老公頓時成為「神隊友」勁幫手,不忘連環出Po多謝老公,「不過呢幾日老公都好乖好少出去,仲幫手做家務又洗碗,佢話知道我無咗姐姐會好忙,I'm so lucky having you in my life!(我慶幸生命中有你)」、「佢話清潔工作交俾佢,冇姐姐嘅好處,老公對呢個屋企投入程度高咗少少 #好容易滿足嘅女人」。