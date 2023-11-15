Coffee帶兒子伯伯開工！IG透露外傭姐姐財務問題狂被追數忍痛解約！湊仔連環大讚老公係「神隊友」

林芊妤（Coffee）2018年與老公翟志榮結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），由藝人轉型成瑜伽老師，再成為瑜伽界KOL，Coffee經常分享瑜伽或者瘦身運動片，大受女士們歡迎；加上她不時會Po自己家庭生活照，所以大家對她家庭所發生的事都相當熟悉，更特別鍾情可愛的伯伯。

近日，Coffee周末獲邀為大型活動教戶外瑜伽，都有帶同伯伯同行，伯伯唔怕醜同媽咪一齊上台，更跟住媽咪一齊做高難度動作，非常叻仔。不過話晒係男仔，伯伯始終都有搗蛋嘅時候，當媽咪做緊動作時，佢會毫不留情咁扮樹熊夾喺媽咪身上，一向細細粒偏瘦的Coffee做動作之餘要承擔伯伯的體重，真係少啲耐力都唔掂，好彩Coffee都應付自如，成功完成活動。雖然伯伯搞搞震，不過不少瑜伽學員都似乎好鍾意，紛紛留言話伯伯係氣氛擔當，令大家做運動之餘都笑得好開心，不過大家都好好奇，為何Coffee要帶住伯伯開工呢？

Coffee在IG Story透露：「因為姐姐有財務問題，其實我哋之前已經幫咗好多次，到最後仲有財務打畀我老公，所以老公上星期最後決定同姐姐解約，即係代表而家我哋冇姐姐，即係代表我二十四小時一定唔夠用。以後想喺IG story見到我都難，而家專心做翟師奶，最開心嘅係彥彥，因為除咗返學時間之外就會見到我，仲要一定係我哋其中一個送佢返學接佢放學 ＃大家有姐姐介紹記得話我知」。

姐姐解約離開，伯伯一定好開心成日見到爸爸媽媽，不過作為在職爸媽而言，絕對是非常痛苦的事。Coffee慶幸老公頓時成為「神隊友」勁幫手，不忘連環出Po多謝老公，「不過呢幾日老公都好乖好少出去，仲幫手做家務又洗碗，佢話知道我無咗姐姐會好忙，I'm so lucky having you in my life！（我慶幸生命中有你）」、「佢話清潔工作交俾佢，冇姐姐嘅好處，老公對呢個屋企投入程度高咗少少 #好容易滿足嘅女人」。