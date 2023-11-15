日本旅遊︱Visit Japan Web出現仿冒App！日本官方：要刪除這款應用程式！到底官方有無應用程式？

自從智能電話愈來愈普及，大家為了方便生活，都會在電話上下載不少App，好像是社交平台、叫外賣等等。而旅行前，大家必定會下載一系列當地使用的App，令到自己的旅程更順利。早前，日本早前宣布，Visit Japan Web將於11月14日起全面取代My SOS App，所以不少遊日的人都會使用Visit Japan Web拿取「免稅QR碼」。近日，日本發現Visit Japan Web竟然出現仿冒應用程式，若大家一個不留神，下載了仿冒應用程式就麻煩了。

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提到網上騙案，大家近日應該會想起假App、有毒連結，以及近日最常見到的盜用溝通軟件向朋友借錢。而日本都不例外，近日，發現日本入境手續的線上服務Visit Japan Web竟然出現仿冒應用程式。日本早前宣布，Visit Japan Web將於11月14日起全面取代My SOS App，Visit Japan Web是入境手續的線上服務，同時有「檢疫」、「入國審查」、「稅關申告」3大功能。

圖片來源：Unsplash @David Edelstein

圖片來源：Visit Japan Web

大家去入境日本後，於Visit Japan Web系統中的「登錄使用者資料」掃瞄貼在護照的上陸許可證印 QR 碼，就會得到「免稅 QR 碼」。這個QR code可以在免稅店購物時使用，相當方便。但近日，日本方面指，出現了一款疑似仿冒Visit Japan Web的App，這個程式叫作「Visit Japan Web Info App」，疑似是詐騙App。

圖片來源：Visit Japan Web

日本方面表示，Visit Japan Web根本沒有推出任何App，大家如果想登記Visit Japan Web的服務，只可以透過官方網站並填寫資料，沒有其他途徑。在官方網站上指出，Visit Japan Web並不會要求大家輸入信用卡資料，更呼籲如果不小心下載了「Visit Japan Web Info App」等可疑程式的人，一定要立刻刪除，以為詐騙情況出現。