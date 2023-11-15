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15/11/2023

日本燒肉｜東京最人氣燒肉百名店出爐！4大必吃推介︰Book足2年預約困難店/ 唔使300蚊食黑毛和牛/ 60年下町老字號

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  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　香港人去日本玩，除了壽司之外，必定會食燒肉。大阪的話，大家可能都會有幾間經常幫襯開的，但東京就未必會有很多心水燒肉店。日本食評網Tabelog（食べログ）最近公布了「燒肉百名店」，即是網民評分最高的top 100，可信性很高！東京燒肉百名店中有11間是新入圍的，即是近期評分很高，更值得幫襯！以下是其中4間，有平有貴，大家不妨參考下，計劃行程時可以訂定位！

 

日本燒肉推介｜01. 山田屋 日暮里店：創業60年下町老舖烤肉店

 

　　山田屋於1964年開業，是東京下町人氣燒肉老舖。他們從拍賣場上入手最上等的肉，再於自設工場屠宰及加工，肉的新鮮度、肉的品質及衛生情況都確保得到全面監控，特別是內臟，每日早上都會直送到店內，保證新鮮，讓客人食得安心。

 

（圖片來源：IG@nabesei）

如果不知如何選擇，可以於訂位時表示想要omakase，店家會按你喜好幫你揀。（圖片來源：山田屋）

 

　　餐牌上的選擇有很多，單是內臟都有超過20款，連牛舌都有5款可以揀，當然有香港人喜歡的厚切牛舌。另外，每枱客都會點生拌和牛，拌入麻油及蛋黄的和牛又嫩又滑，睇相都流口水！在Tabelog見到網民的評語都有讚無彈，大家都建議想幫襯一定要訂位。

 

鹽燒牛舌，每碟約100蚊，絕對物超所值。（圖片來源：IG@nabesei）

除了肥美的牛小排，店內亦有赤身肉，同樣是看得見的新鮮。（圖片來源：山田屋）

這裏還有和牛刺身供應，日本對生牛肉有嚴格的品質監控，絕對食得安心。（圖片來源：山田屋）

 

山田屋 日暮里店

地址：東京都荒川区西日暮里2-25-1 日暮里ステーションガーデンタワー 3F

營業時間：星期二至六 5:30pm-11pm，星期日 12nn-4pm／5pm-10pm，星期一休息

網址：https://yamadaya8929.stores.jp/

交通：JR「日暮里駅」步街約2分鐘

 

下一頁︰超人氣預約困難店！預約要等3年？！

 

 

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