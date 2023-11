耐人尋味玩嘢多國菜！印度味拖羅小金杯、西化百花釀雞翼、沒有豆腐的麻婆豆腐、走白飯黯然銷魂飯！無法歸邊、拒絕標籤的美味

近年大家都說餐飲業好難做,所以呢,一旦遇上有水準的食肆,便宜的要大力支持和好好表揚,今次就想向大家介紹位於中環善慶街的Goldfinch……

Goldfinch即是金翅鳥,這種鳥曾被網民戲謔為「金翅大鑊鳥」或者「金翅仆X鳥」而成為一時佳話,不過金翅鳥本尊其實都頗為有趣,牠屬於候鳥,於不同季節飛到不同地區,而且是you are what you eat的族群,所吃的食物會反映於身上羽毛色澤,大廚兼老闆Yat Cheng便以金翅鳥命名該店。

店舖面積看似不大,其實佔地共兩層,看來都有幾十層。面向廚房的牆壁上,掛有大廚兼老闆Yat Cheng周遊列國的照片,可見他本身也是像金翅鳥一樣飛到各地覓食,Yat Cheng解釋他曾於巴黎藍帶廚藝學院修讀,由於學院有來自世界各地的學生,因此他畢業後就跑到各個國家探訪同學兼品嘗美食,所到之處由印度遠至亞美尼亞不等,大大豐富了Yat Cheng的餐飲視野。

位於斜路的門面,有欄杆、花花和玻璃門,滿有歐洲式小館的風情。

牆壁上畫滿金翅鳥(goldfinch)的彩繪,為餐廳室內帶來少少大自然氣息。

以金翅鳥you are what you eat的特性,去表達該店的美食概念,的確很有趣。

面向廚房的牆壁上,掛有大廚兼老闆Yat Cheng週遊列國的照片。

餐廳室內設計的特點,除了牆壁上畫滿金翅鳥的彩繪,以呼應餐廳名字和主題,地面與二樓之間的位置,還放有兩部兩座懷舊磅重機,滿以為要投幣量一量體重,怎樣這兩座機只得外殻,原來是作為男女洗手間的門口,足見Yat Cheng的幽默感。

兩部兩座懷舊磅重機,原來是男女洗手間的門口。

沿著樓梯可通往二樓的雅座。

二樓的面積比樓下更大,看來至少可以容納廿多席。

驟眼看看大廚兼老闆Yat Cheng,他沒有餐飲界新晋明星的型男式打扮,亦沒有口多個浪花的marketing式嘴巴,其樣子甚至散發著少少宅男feel,但做出來的菜式可說是具有天馬行空的想像力,也許他曾吃滿全球,以至菜式融合多元文化氣息,但融合得來又不至於毫無章法,法國菜的技巧、廣東菜的底蘊構成了主要的烹調骨幹。

有些人或會稱此類多元文化菜式為「Fusion菜」,我倒覺得這種稱呼太籠統、太簡化,而且也有點太落後於時代,畢竟「Fusion菜」於上世紀90年代尾開始在香港盛行,套用於現今菜式也實在略兼老套。所以呢,不如暫時毋須替它標籤或歸邊,只稱它為「Goldfinch菜」吧。

我向餐廳公關索取大廚兼老闆Yat Cheng圖片,公關問我:「要認真的還是跳脫的?」我說要跳脫。而這圖片已經係跳脫咗。

餐牌的一面,列有小食和湯品,居然中英並重,讓不好英文菜式人士鬆一口氣。

餐牌的另一面,列有主菜和甜品,留意亮點是最下方的「No Service Charge」。

首先出場的拖羅小金杯,雖然小金杯應該是來自馬來西亞娘惹菜式小金杯,不過Yat Cheng做出來的版本更像印度的Pani Puri小脆殻,內裏盛有拖羅韃靼、日式高湯(dashi)及日本山葵啫喱,充滿日式的口味,然後再加入一些葡萄,以酸甜感完善了整體味道。作為開場小食,它是頗為有趣,特顯了Goldfinch的路線。

拖羅小金杯,像印度式Pani Puri的小脆殻,配上拖羅韃靼、葡萄、高湯及日本山葵啫喱。

