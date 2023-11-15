移民英國 | 移民前一定要考車牌？英國還是香港難考車牌？為甚麼英國揸車咁貴？一些在倫敦生活大半年才知道的事！

移民前一定要考車牌？我本來都以為係，直到在倫敦生活了大半年，發現當地人有車都未必會揸，有住雷丁的朋友每個星期都到倫敦上班，他會選擇將車泊在火車站附近的停車場，然後搭火車到倫敦，原因是倫敦市中心揸車真係好貴，未計每年不斷上漲的能源費，還有Congestion Charge，更有機會要交Ultra Low Emission Zone（ULEZ）的費用，加加埋埋分分鐘仲貴過搭公共交通工具。

英國政府在2003年推出了名為Congestion Charge的收費，凡進入Congestion Zone範圍（大部分Zone1區域）的車輛，也需要付Congestion Charge，現時最新收費已上漲至每天£15，生效時間為星期一至五早上7時至晚上6時，星期六日及公眾假期為中午12時至晚上6時，聖誕節及新年則全日豁免。

而ULEZ則是政府為了改善空氣質素而在倫敦實行的另一收費，範圍與Congestion Zone相同，如果你的汽車不符合廢氣排放標準而又駛進了Zone內，汽車、電單車及小型貨車需要付每天£12.5，重型車輛則為每天£100，全年除聖誕節之外，任何時間進入Zone內，也有機會需要付款。

點解英國政府要減少汽車流量？因為倫敦繁忙時段塞車的情況相當嚴重，與香港相比有過之而無不及，短短15分鐘車程可以塞到變45分鐘。不過英國始終地大，如果離開了倫敦範圍，有車似乎比較方便，起碼不用每次等半個鐘才有一班巴士，想出遠門在英國境內去個小旅行，有車也較自在，所以移民前是否一定要考車，也視乎你的日常用途及去英國哪一個城市。

至於有人說，英國車牌難考，想考定先，其實因人而異，有移英港人一Take過考到，亦有人說英國考官比香港更嚴謹，所以幾Take都過唔到。值得留意得是，不少有車牌的港人移民後都要補鐘，因為英國的路跟香港始終有分別，有牌Zone都未必識揸。如果心急移民又未考車的港人，可以考慮來到先學，學完就一定識揸，仲唔洗排成年隊。