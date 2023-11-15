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15/11/2023

消委會花生醬 | 測試20款幼滑、粗粒花生醬！名牌新竹福源低分？SKIPPY表現點？2個品牌黃曲霉毒素超標食過量中毒！即睇邊款最肥＋總評分

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Text: Kennis Wong

　　花生醬與麵包是完美組合，大家無論早餐，抑或下午茶的西多士，也會用到花生醬，又香又滑為麵包錦上添花！不過不少人說花生醬多脂肪，還是少吃多滋味。消委會搜羅了共20款粗粒及幼滑花生醬，發現2款樣本的黃曲霉毒素含量高於歐盟上限！究竟你家中的花生醬有否榜上有名？進食過多含量超標的花生醬會導致甚麼後果？

 

　　消委會今次搜集了10款粗粒和10款幼滑花生醬，當中最常見的SKIPPY、M&S Food等牌子都包括在內，測試其黃曲霉毒素（B1、B2、G1及G2 四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑、致病菌沙門氏菌含量，同時又測試產品中的總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸與不飽和脂肪酸、糖與鈉含量，看看是否與營養標籤資料相符。

 

（圖片來源：消委會）

 

 下一頁：黃曲霉毒素中毒可致癌、嚴重可致命！

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