  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

15/11/2023

消委會測試23款電腦屏幕！評測芒畫質、耗電量、功能！電競款畫面較流暢？小米啟動反應慢！$1,999 AOC同$4,599 BenQ同屬高分！即睇詳細評分＋推介

#消委會 #消委會測試 #電腦屏幕 #電腦芒 #畫面質素 #色彩 #流暢度 #視角 #防反光 #防藍光 #耗電量 #慳電 #多功能 #HP #Lenovo #ThinkVision #Dell #ACER #AOC #LG #asus #Samsung #BenQ #PHILIPS #小米 #評分
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Edith Photo: 網上圖片、Freepik

　　作為都市人和上班族，電腦屏幕（俗稱「芒」）是每天都會接著的工具，不論是工作需要還是作電視、串流、打機之用，一個靚芒足以大大提升工作效率和娛樂效果。坊間的電腦屏幕款式眾多，究竟點揀好？是次消委會測試就對23款分別為約24吋和約27吋的電腦屏幕進行測試，發現當中慳電程度、啟動反應及功能可以差距甚大，大家在選擇電腦芒前，不妨參考以下電腦屏幕選購手指南！

 

網片來源：Freepik

 

畫面質素睇色彩光暗、流暢度、視角、防反光設計

 

　　不論你買電腦芒的目的是工作用途還是娛樂享受，電腦屏幕的畫面質素必定是消費者最關心的元素之一。消委會以觀看影像／影片、色彩光暗、流暢度、視角及防反光設計作測試準則，發現整體樣本於大部分項目的表現都頗接近。當中聲稱適用於電競的「Asus VG249QM1A」及「LG UltraGear 27GP850-B」的畫面流暢度較其他樣本佳；防反光設計整體以24吋樣本較27吋的優勝。

 

LG UltraGear 27GP850-B（網片來源：LG官網）

 

在家工作或長時間用戶要留意用電量！邊款全年耗電量最多？

 

　　近年盛行Work from home的工作模式，不少打工仔都希望入手一個較高質的電腦芒以應付工作所需。如果你是WFH用家和長時間使用電腦的用戶，就要留意電腦屏幕的慳電程度。是次測試主要比較樣本的估算全年耗電量，假設每日平均使用3小時，待機8小時及關機13小時，23個樣本的全年耗電量由12.5kWh至36.5kWh（千瓦小時）。當中24吋型號中以「Dell P2422H」耗電較少，27吋型號則以「LG UltraGear 27GP850-B」及「BenQ PD2705U」最耗電。假設每度電的費用為$2，全年使用顯示器的電費約由$25至$73，真係小數怕長計啊！

 

BenQ PD2705U（網片來源：BenQ官網）

 

下一頁：邊款電腦芒最方便使用？邊款功能最多元化？小米待機狀態時間長

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#消委會 #消委會測試 #電腦屏幕 #電腦芒 #畫面質素 #色彩 #流暢度 #視角 #防反光 #防藍光 #耗電量 #慳電 #多功能 #HP #Lenovo #ThinkVision #Dell #ACER #AOC #LG #asus #Samsung #BenQ #PHILIPS #小米 #評分

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk