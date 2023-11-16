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16/11/2023

銀行業培訓人才調查：業界面對轉型挑戰大！提升員工技能補缺口，急需3類專才！

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　　全球人才渴市，如何解決行內人手不足的挑戰，是各行各業的重點議題。香港銀行學會昨（15日）發布《銀行業人才培訓和發展調查2023》，提到金融科技、綠色及可持續金融，以及跨境業務，3大人才領域的技能需求持續上升，其中行內對「人工智能（AI）及大數據」技術需求最大。

 

　　有專家稱，近年業界雖積極培訓人才，但礙於金融產業多面向發展，使人才需求急增，人才缺口尚存。業界除以提升員工技能（Upskilling）為解決技能缺口的主要方法外，也加緊尋求跨學科、跨界別人才，以壯大人才庫。

 

　　調查結果顯示，在銀行業面對業務創新和轉型的挑戰下，94%受訪者將「科技及數據技能」視為業界最需要填補的技能缺口，而「綠色及可持續金融相關技能」（86%）及「銀行業新知識及技能」（84%）同樣需求殷切，三者需求情況較去年均稍微上升。

 

　　在科技及數據技能方面，75%受訪者認為人工智能和大數據方面的技能需求最大。與去年的68%相比，可見相關技能在銀行業的重要性顯著上升。網絡安全（47%），以及數據分析及管理（46%）的技能需求亦與去年情況相若。

 

灣區及跨境市場知識 須提升

 

　　而「監管和合規」（74%）和「大灣區及跨境市場知識」（58%）被本地從業員視為最需要提升的銀行業新知識及技能。87%受訪者指出，跨境專業資格互認，將有助鼓勵更多人才到粵港澳大灣區發展事業。

 

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗（右）認為銀行業人才缺口未能填補，主因行業數碼轉型正多方面驅使人才需求急增。左為香港銀行學會未來銀行業委員會成員黃小玲。（朱永倫攝）

 

　　香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，雖然業界近年來一直積極培育人才，但由於金融業轉變大，銀行除需要維持現有的服務及工作外，亦需要人手發展金融科技相關的服務；加上市場對綠色科技、ESG（環境、社會和管治）相關產品需求大增，使人才需求亦持續上升。「人才本來就不足，需求增加使缺口更大。」

 

　　考慮到業界普遍認同在大灣區銀行業發展，有望為人才帶來理想的事業前景，中國銀行業協會與香港銀行學會早於2008年8月簽署《個人理財資格證書互認備忘錄》，並在今年9月再簽署最新補充協議，以進一步推動與財富管理有關的資格互認機制，冀擴大本地金融從事員事業前景的同時，有助吸引內地人才來港就業。

 

　　她續指，除金融科技、ESG人才外，行業對前線財富管理人才的需求同樣急切，「任何學科和背景出身的人士，都是業界需要的人才」。另調查結果強調，學習新技能是解決技能缺口重要方法。

 

任何學科背景 業界急需良才

 

　　香港銀行學會未來銀行業委員會成員黃小玲補充，隨著金融業數碼轉型，業界對人才的要求愈來愈高。人才不但要具備更多本地金融相關的專業知識外，在跨國及跨境財富管理需求上升的情況下，跨境的金融知識和視野同樣十分重要。因此，近年業界積極培訓人才之餘，亦進一步發掘跨界別人才，冀擴大本地金融業的人才庫。

 

 

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