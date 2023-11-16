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16/11/2023

比比星期四｜升一日即回 港股再失萬八關｜跟進騰訊、京東等績後部署！

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　港股昨日急升682點後，今早高開95點報18174，已經為半日最高位，之後急吐逾三百點，失守萬八關。走勢上，恒指暫已形成穿頭破腳形態，反映資金昨日已在高位食糊？恒指18000關口阻力仍然較大，後市難向好？內地上日公布俗稱經濟「三頭馬車」的10月消費、工業及投資數據，工業、零售勝預期，固投遜預期。不過首10月房地產投資以及商品房銷售額均再創年內新低 ，即使即將推出萬億元規模的救市措施，對內房以至經濟利好作用仍有限？騰訊(00700)、京東(09618)、小鵬汽車(09868)上日已公布第三季業績，績後股價表現各異。比比對業績又是否收貨？績後是否買入好時機？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/JSNSwl9oRFI

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Bwi4dzsHiK0

 

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