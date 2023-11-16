Market Place超市推新版手機App︰涵蓋過萬種商品！買咩即有7折優惠兼賺20倍yuu分？

隨住網購愈見方便，大家足不出戶亦能採購生活所需，最近 Market Place 超市推出新版手機 App，同時提供多項優惠，如原箱貨品低至 7 折及 yuu 會員可獲 20 倍 yuu 積分，即睇優惠詳情。

Market Place 最近把手機 App 介面及分類優化，亦加入更快捷的搜尋工具，方便大家從超過 10,000 種商品中選購心水 item，當中包括水果蔬菜、肉類海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類至個人護理等，種類包羅萬有。現時 Market Place 手機 App 更有限時優惠，只要入手原箱餐酒、汽水、飲品、樽裝水、麵食、衞生紙、尿片或寵物用品等，都可享低至 7 折優惠！而 yuu 會員由即日至 12 月 28 日期間購買任何原箱貨品更可賺 20 倍 yuu 分，即等於 10% 回贈，啱晒 12 月聖誕與家人朋友開 party！

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