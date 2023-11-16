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16/11/2023

梁朝偉、劉嘉玲、楊千嬅現身撐場！九巴後人雷兆光孻女16歲開畫展：想同外祖父一樣擁有創造力！

#雷兆光 #九巴後人 #雷耀琪 #畫展 #楊千嬅 #梁朝偉 #劉嘉玲
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　　九巴後人雷兆光與太太雷林靜怡的孻女Jamie Louey（雷耀琪），今年16歲已長得亭亭玉立，年紀輕輕卻展現出非凡的藝術天賦，對繪畫藝術充滿熱情。於2023年11月10日在香港視覺藝術中心，她與其他10位藝術家共同展出了70件藝術作品。

 

 

 

　　Jamie創作的六幅畫作受到了眾多城中名人和明星的關注和支持，其中包括梁朝偉、劉嘉玲、楊千嬅、馬黎珈而、周汶錡、汪詩詩、譚劉清儀、葉梁美蘭、羅可璇、周黃泳霖、Amanda雷怡暉、張潔雯等等。其中有一幅畫作是關於外祖父的作品，對Jamie而言具有深刻的意義，「外公擁有無窮的創造力，一直激勵著我。他擅長木工、建築和景觀設計，我渴望像他一樣擁有創造力，並在藝術上保持開放的心態。」Jamie的外祖父也親自到場，除了給予評價之外，更重要的是他的支持。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　Jamie每周在工作室投入三小時的學習和培養藝術修養，目前專注於炭筆和油彩繪畫技巧的研究。「藝術是我的避難所，我在那裡成長和尋求庇護。我希望大家看到我的作品能夠立即理解對我來說重要的事物，並在情感上與之產生共鳴，提醒他們不要忘記珍惜家人、朋友、愛好或其他任何事物。」眾人一致稱讚Jamie，認為她具有出眾的藝術天賦，並衷心期望她能夠持續追求夢想，充分展現自己的才華。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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