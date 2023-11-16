姜濤@MIRROR IG開名反撃網民風波未完！女網友改名仍被騷擾！終發真人影片：請停止欺凌！

MIRROR成員姜濤早前出席公開活動時被質疑「咪嘴」，初時姜濤只係表示「繼續努力」，不過日前佢罕有連環出IG Story反擊一位女網友嘅回應，更帖出女網民嘅社交平台連結，令到唔少姜糖湧入「聲討」。雖然姜濤事後道歉，女網民亦改咗名網名，但今日女網民再次蒲頭表示仍受到騷擾，希望大家停止欺凌。

女網民發放咗一條佢真人演出嘅聲帶，並同時發出文字公告，內容如下：

「本尊知道當晚已被人偷圖開假ac，亦早預計了會有人冒充身分回應，本尊無法了解各狀況！當晚雖然很震撼也很亂，只為了減少不必要的誤會和太多打擾攻擊及出於保護各人，希望早日回復平靜如常而IG轉名和setting，但連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用！ 但，為免再有花生料令事件繼續發酵，暫時不會回應什麼，而特設這公告，以正視聽，除了為發表這公告外而表達外，這一個月，本尊會神隱，基本上不會接受或聯絡任何傳媒類的人士的，如日後再有什麼回應都可能是假的。希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止，無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！雖然到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：『希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！』最後，也多謝各界關心和支持我的朋友們！真心多謝大家，抱歉可能仍很亂，打得1999（一嚿嚿），希望大家明我的意思，多謝大家！祈禱！」

事緣姜濤早前出席活動時唱《蒙着嘴說愛你》，到尾段大會安排4名小朋友上台，姜濤嚇咗一跳，同小朋友講「你出咗嚟呀？」之後佢冇再唱歌，一直傻笑，但現場仍然繼續播放有佢底聲嘅音樂，被網民質疑「咪嘴」。

姜濤日前於限時動態貼出一名女網民留言：「其實一聽就知，唔係真唱啦，畀啲認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」姜濤在女網民留言下回應：「你可以不喜歡，但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力。最讓我覺得生氣的是你的IG裏有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到，不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」之後姜濤post出女網民相片，更可以用連結到去對方社交平台，引來大批「姜糖」群起攻擊。

你有壓力。

姜濤之後刪文，再於限時動態發文道歉：「出道以來，一直面對著很多負評、攻擊、各種不實報道，也一直學習如何跟這些聲音共存，昨晚因為衝動，做了一些不應該的事，我向這位女士道歉，我們應該提醒自己不要把網絡當戰場，把鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每個人都有責任，無論我們是甚麼身分，都應該對自己說的每一句話負責。」

姜濤之後更在限時動態分享該女網民的相片及帳號，稱「你提到的同理心和誤解，希望你可以以身作則」，引來大批「姜糖」群起攻擊。事主曾經發文稱「好吧老人家不太懂用IG，大概知道他本尊誤會了，他是講道理的話，我想他應可溝通對話，但我不了解不認識，也知道他因為嬲豬放了上Story，所以被炸爆了ac，就當體會一下吧」。事件終由姜濤今發文道歉而結束。