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16/11/2023

追劇推介 | 5套大熱漫畫改編劇集！韓孝周憑劇成功封后 / 車銀優《犬系戀人》登收視冠軍 / 改編日本經典漫畫《航海王》！討論度極高

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Text: Sammy Leung

　　南韓《第59屆大鐘獎》昨晚（15日）舉行，當中最令人關注的一定是女主角獎，韓孝周憑Disney+《Moving超異能族》擊敗《黑暗榮耀》的宋慧喬，成功封后。提到《Moving超異能族》，大家有沒有看過這套大熱的漫改劇？不如，今次就為大家推介一下今年大熱的漫改劇集，大家星期六日可以看看哦！

 

漫改劇推介│1. Moving超異能族 – Moving：口碑很好！韓孝周憑劇成功封后

 

　　近期口碑很好的《Moving超異能族》改編自韓國漫畫家姜草創作的同名網路漫畫，由柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範、金成均、金熙元主演。劇情講述金奉皙自小就有特殊能力，可以飄浮在空中，為了守著這個秘密，他每日都會背著沉重的書包去上學。在學校中，他結識了了轉學生張喜秀，之後發現她竟然都有特殊能力。二人慢慢發現，他們所在的高中有許多學生都隱藏了自己的超能力；而各位的父母好像也有不可告人的秘密。

 

圖片來源：YouTube@ Disney Plus HK 

 

　　在這個時候，首爾發生了離奇謀殺案，為守護心愛的人，超能力者不再躲在人群中，決定挺身而出。這套《Moving超異能族》播出後，大受好評，而飾演單親媽媽的韓孝周更在《第59屆大鐘獎》成功封后。如果大家想看的話，可以去Disney+哦！

 

圖片來源：YouTube@ Disney Plus HK

 

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