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16/11/2023

玄學面相 | 怕改變又怕悶的人都有樣睇！一種面相易變宅女！點解古代人喜歡女性櫻桃小嘴？

#玄學 #唇 #面相 #特徵 #命理 #相學 #面相分析
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　女版青年才俊，三十出頭，還是閃亮熣燦的金融界。

 

　　「轉咗新工，係咪有啲唔習慣呢？」我一面觀察她的面相一面問。

 

　　一向自信的她皺一皺眉，有點不安地在椅上移一移後重心，答：

 

　　「係囉。」

 

　　「唔使擔心，現時係矛盾嘅過渡時期，係必需經歷嘅，你轉工嘅決定肯定係正確嘅。」我為她打氣。然後補充說：

 

　　「你個嘴比較細，所以適應新人事環境有問題，幸好笑起嚟嘴幾闊，所以有需要時亦會有足夠彈性。你眼神比較活潑，唔適合長期做同一崗位，因此造成咗目前嘅矛盾、即係又怕變，又怕悶。」

 

　　「嘿！我從未咁樣分析過自己，不過諗落都幾似。咁我都冇咁驚，一於俾心機做啦！」她開始識笑了。

 

　　人人都有矛盾，生活本來就充滿張力，當你明白有些壓力是來自求變又怕變時，你就要鞏固自己的意志力，同時接受這不適是必然的，當變局成了常態，你就會重回自己的comfort zone，又再揮灑自如了。

 

　　嘴小，在古時是流行審美觀的一部份，專門適用於女性。為甚麼從前認為櫻桃小嘴是美人胚子呢？因為這反映古代社會對女性的期望與要求。

 

　　中國有些朝代的化妝是刻意把嘴唇劃得嬌小的，那麼幽幽的紅唇一點，便顛倒眾生了。

 

　　桃唇嬌小，不只令人看來細緻矝貴，還很切合古代的價值觀——簡單來說是大男人主義，女人最好溫柔婉順，百分百服從，切忌不滿現狀、不安於室、挑戰權力、求新求變。嘴小的人較內向，較沉默、容易接受現實，是理想的夫人和如夫人。

 

　　試想如果娘子或美妾日日嗌悶，要人陪、要搞新意思，好像《92黑玫瑰對黑玫瑰》中黃韻詩般老是纏著要玩撲蝶，一定煩死官人！

 

　　但現代社會多變，口小的人較難適應，容易變「宅」、或躺平、只想活在一個狹小而令自己感覺良好、不受挑戰、不受折騰的世界中。如果想打破悶局宜自強不息，努力裝備自己、加強競爭力，同時廣交朋友，鍛鍊社交技能，為自己拓展空間、開展視野、面對社會，藉此擴闊頭上一片天、建構足下青雲路。

 

 

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