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16/11/2023

BBQ精選推介！抵食好玩燒烤場一覽！吐露港烤金牌乳豬琵琶鴨／湖畔釣魚燒烤二合一／抵食龍蝦海鮮餐／20年老字號港式BBQ風味

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Text: Yan Chung

　　秋高氣爽，正是燒烤的美好時節。微涼秋風中，空氣中彌漫著BBQ烤肉的香氣，三五好友圍爐在一起，不論是烤牛肉、雞翼還是棉花糖，頓成人間美食！更何況燒烤場常有新搞作：全隻烤乳豬、海鮮拼盤、燒鱔、蒸魚、DIY淥麵專區等，還有遊樂配套！兒童彈彈床、冷氣房唱K打麻雀、大草地放風箏不在話下，有些更可以一邊燒烤一邊垂釣，BBQ把大人小孩的玩意共治一爐，足夠玩樂與飽足一整天。以下搜羅各區燒烤場地，戶外戶內任食散叫套餐外賣都齊備，來準備大夥兒的BBQ季節！

 

燒烤場推介2023  | 1. 百分百港式BBQ！逾50款任食4小時！大草原、麻雀枱大人小孩放電天堂——大美督嘉年華

 

　　最傳統的燒烤離不開腸仔、牛丸、豬扒，可以更換的大概是環境及醬料。大美督嘉年華燒烤BBQ PARTY正正以環境配套及燒烤方式做賣點。佔地40萬呎的大型草原，有農場、有園藝林木，最重要是有超大兒童吹氣城堡、兩組吹氣彈床、滑梯、氹氹轉，讓小孩子瘋狂放電，逢星期六日及公眾假期供入場者任玩，家長也可加錢預訂冷氣室內場地，內有梳化、電動麻雀枱，盡情玩樂。戶外場地分有蓋區和露天區，入場4小時任食，未齊人先不要開爐，小朋友先在遊戲區放電，等齊人再開爐計時最划算。

 

用燒烤叉的港式BBQ

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

用食物鉗燒烤的重爐及韓式燒烤爐

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

冷氣蒙古包按人頭消費另加租金，內部可容納人數6至8人。

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

地方寬敞，環境優美

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

兒童超大吹氣城堡，放電一流。

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

 

　　食物種類超過50款，醃製食物強調無味精；較特別的是提供3款烤爐：韓式燒烤爐、重爐和港式BBQ，場內提供辣椒粉、孜然粉、生油、豉油，自由調味。如果想食海鮮，提早3日落order，由燒烤場代訂。開車來的，鄰近有全日免費泊車；公共交通則可從大埔墟火車站轉乘20C小巴直達。小童身高80cm至140cm，不論平日假日，收費一律$100，80cm以下幼童免費，純玩吹氣彈彈床都值回票價。

 

三五知己家庭活動、團體機構聚會之首選地

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

獨立木枱區

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

黃昏美景不可錯過

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

食物種類超過50款，供食物時限3小時，用餐4小時

（相片來源：大美督嘉年華燒烤Facebook）

 

收費：

星期一至五：預約成人 $168 小童 $100；Walk in成人 $178 小童 $100

星期六至日／假期前夕／公眾假期：預約—成人 $198 小童 $100；Walk in—成人 $208 小童 $100
另加開爐費 $50

 

大美督嘉年華燒烤 BBQ Party

地址 : 大埔汀角路17-29地段136-148號地下

營業時間：星期一至五 12pm至10pm，星期六日公眾假期 10 am至11:30 pm

電話：9802 6611（12pm至10pm）

 

下一頁：更多秋日必去燒烤場推介

 

 

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