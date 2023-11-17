居港外國人，為何不離開？

在美西方不斷抹黑香港已經失去自治，甚麼事都聽命中央，即使M+展覽內容也要等北京批准時，不少外國人真的以為香港改變了。其實完全不是那回事。

那些住在外地、長期受西方媒體報道影響的外國人有這樣看法，我們無能為力。可是，那些住在香港、親身感受一國兩制的香港人，不但不承認，而且還要加鹽加醋唱衰香港。

他們沒有一句好話，總之香港甚麼也不好，政府不好、官員不好、政策不好。他們仍然希望香港不會好，因為這樣，才可以「證明」他們是對的。

當然他們在政治上就是反對特區政府，但令人奇怪的是，他們又會嫌公司加人工加得少，又會批評政府行政效率慢，又不滿區議會選舉⋯⋯

且慢，如果香港如他們所願不再好，企業自然沒人工加，政府效率自然低，選舉自然沒民主派，這不應該「正中下懷」嗎？為何繼續罵呢？應該開香檳慶祝才對！

他們一面在香港搵錢，一面罵香港，而令人奇怪的，這些人中不少是在假期中經常北上消費，卻絕少把行程post上社交媒體，就是怕給他們的「黃人」朋友咒罵。

這些人的心理實在難以理解。但願他們在吃喝玩樂中，也看到內地的優點。

在不少居港外國人眼中，香港是個活力及多元的城市。(iStock)

離譜的還有那些離開了香港的人，他們為了打擊香港，不惜講大話，加鹽加醋的否定香港；又四處組織示威抗議，狙擊特區政府官員。

他們不斷說香港一國兩制玩完，令人奇怪的，自己人也走了，卻沒把香港層樓賣走，而是租出去，靠在港收租養在外地住的自己。既然一國兩制玩完，樓價自然下跌，但他們又批評特區政府為何不全面撤辣⋯⋯

且慢，如果香港如他們所願不再好，樓價下跌，這不應該「正中下懷」嗎？為何繼續駡呢？應該開香檳慶祝才對！

這些人的心理實實在在難以理解。為甚麼一方面賺香港錢，一方面又罵香港？

不少生活在香港的外國人，卻不同意說香港已經失去自治，不同意說甚麼事都聽命中央，他們比較客觀中肯。

最近去了一個由「團結香港基金」主辦的Our Hong Kong Stories系列講座，聽到一位居港多年的外國人說他們眼中的香港故事，頗多啟發。

即將退休的香港體育學院院長Dr. Trisha Leahy，她分享自己1982年剛來到香港時，香港還落後於世界，但40年過去，香港現在變得更美麗、更有魅力。

她認為香港的活力、文化、多元化及趣味性令人沉醉，她十分享受這裏的生活。

為何崇尚自由民主的外國人居港40年，而在這土生土長的部分人卻想方設法詆譭香港？