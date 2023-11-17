  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
雷鳴天下
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

17/11/2023

前車之鑑，日本40年的遭遇

#美國 #中國 #經濟 #日本 #中美關係 #大國博弈 #雷鳴天下
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　美國遏制中國發展所採用的手段並非新鮮，她過去也用過，只是形式不同，對象也不同。歷史上最明顯的例子是美國80年代中至90年代中期間曾對她的盟國日本下手，日本經濟隨即停滯30餘年。日本失去這30多年，固然與美國有關，但當中有多種因素，其中部分也是日本自找的。

 

圓匯飊 日人均GDP曾超美

 

　　正因日本在如日中天時被美國打擊，接著經濟便乏善可陳，增長戛然而止，很多人不免問上一句，會否中國也將遭到同一命運，她的高速增長再也難以為繼？要回答這問題，我們需先了解日本遇上了甚麼事，及中國的情況與日本是否大異其趣。

 

　　日本在80年代的確十分風光，著名學者傅高義(Ezra Vogel)寫了本書《日本第一》(Japan as Number One)，而她又的確做得不錯。日本人從只懂模仿進展為充滿創新能力，社會中有用無用的新產品層出不窮。連芯片這一高科技的象徵，日本的東芝也是全球最大的生產商，她所生產的動態隨機存取記憶體(DRAM)，在1987年產值竟達全球的80%。日本的經濟其時早已十分發達，人均GDP以市場匯率計算，在1985年高達11577美元，等於同年美國的48.5%。兩國的競爭還在迅速發展，到了1990年，日本人均GDP已反超美國21%，到了1995年，更是高出美國54%。

 

　　不過，這主要是因為日圓急劇升值所致，並非其收入有這麼大的進步，在1985至1986年一年內，日圓兌美元升值41.7%！

 

日本經濟在如日中天時被美國蓄意打擊，至今仍未能擺脫衰退。(AP)

 

日陷長期衰退 五關鍵因素

 

　　但眾所周知，日本接著便陷入長期衰退，至今未能擺脫。為何如此？我細數一下，起碼有五個原因。

 

　　最常被坊間提起的是，1985年日本被美國逼簽了《廣場協議》(Plaza Accord)，日圓匯率大幅上升，從1985年到日圓匯率巔峰期的2011年，共升值了215%！升值可不一定是甚麼好事，對出口有負面影響，進口則增加，順差下跌。不少人把《廣場協議》視為日本經濟停滯的元兇，我對此看法有所保留。升值太多固然可對經濟構成破壞，但這是中短線商業周期的其中一種因素，影響力不應持續近40年。

 

　　第二個解釋是日本房地產泡沫爆破。從1985年9月至1990年9月，日本住宅價格上升了170%，商業用樓價格增加275%，銀座的商業樓宇每平方米高達100萬美元！但到了2004年，則下降了共99%。為何有泡沫？據我的一位朋友、著名經濟學家伊藤隆敏的研究，主因是為了平衡日圓升值，所以日本央行錯誤地大搞量化寬鬆貨幣政策。我認同房產市場崩盤對經濟有殺傷力，但此等因素，影響力是中短線的，不應把近40年的經濟也搞垮。

 

　　第三種理論是經濟學家林文夫與我的一位老師、經濟諾獎得主普雷斯蓋特(Ed Prescott)所提出的。1988年日本政府把標準工時從每周48小時逐步減至1993年的40小時，又增加了勞工假期，致使工作時數平均下降至38小時。這令勞動力大幅下跌，全部抵銷了資本累積所帶來的正面影響。這因素有一定的影響力，但只能解釋80、90年代的經濟停滯，無法解釋為何在1995年以後，日本經濟還是沉屙不起。

 

　　第四種理論是日本政府的理財頗有問題。其政府見到經濟不增長，便以為可靠多刺激消費去拉動經濟，但要知道消費不是投資，錢用掉便沒有了，不似投資可提高回報，有利經濟的長期增長。日政府拼命用錢，政府欠債高達GDP的兩倍多，利息負擔巨大，但開支多用在短線消費上，對長期的經濟增長無甚助益。1985年，日本社會的總投資率是GDP的27%，去年是24%，比美國為高，但與中國的43%左右相距甚遠。資金累積不夠快，經濟難以增長。

 

中國無懼美國在科技發展上的打壓，自主研發芯片成果驕人。(AP)

 

　　第五個因素是日本的生產效率也停滯起來，這主要是日本對美國的科技制裁完全屈服所致。正如上文所說，日本本來創新能力很強，但美國十分害怕日本的企業能超越美國。在1987、88年間找到個藉口，說東芝對蘇聯賣了一些高科技的銑床，美國說這威脅到她的安全，要大力制裁東芝，2至5年期間禁止東芝產品輸入美國，又把東芝幾名高層關入牢籠，還要東芝在全美登廣告道歉，盡情將其羞辱。東芝的高科技項目從此一蹶不振，拖到2018年還把其芯片項目賣給美國的Bain，乾脆不再生產芯片。

 

華投資力度足 大力推動增長

 

　　中國的情況在重要的地方頗有不同。中國也有房地產泡沫，勞動力也因勞動人口下降而減少，但人民幣沒有如日圓般升值。中國的投資佔GDP的比重有43%，資金積累迅速，可大力推動增長，日本的24%投資率力度不夠。更重要的是，在美國發動的科技戰中，中國並沒有像日本般不戰而潰，反而遇到打壓後更奮發向上，科研成果湧現。況且中美之間人均收入的差距遠大於美日之間，中國繼續發展的潛力還很巨大。

 

（本文原載於11月17日《香港經濟日報》）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多雷鳴天下文章

你可能感興趣

#美國 #中國 #經濟 #日本 #中美關係 #大國博弈 #雷鳴天下

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk