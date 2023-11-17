  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
趣味投資法
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

17/11/2023

高息股如何定義？

#趣味投資法
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　作為一個以收取股息為生的投資者，因此我對高息股非常敏感，加上多年的投資經驗，而且亦曾虧過大錢，令我不得不對高息股訂立一個高標準。整體來說，個人認為，被稱為「高息股」的股票有以下6個特性，這篇先講講頭三種。

 

 

1）管理層有願意分享的心

 

　　正如我之前提過，上市公司決定派息很多時都是管理層自願的。若非因為有外來壓力，相信也絕對很難有足夠誘因令上市公司管理層發放良好的股息。就算管理層需要資金，也可以利用關連交易購買自己手上資產來套現，又或是直接向公司貸款，甚至利用回購方式來偷偷買回關連方的股份，而非採取派息去處理。所以如果管理層若非有願意和大家分享的心，派息自不然會變得不穩定，又或是非常低，所以挑選管理層的往績是非常重要。

 

2）上市時間要足夠長

 

　　我個人認為，一間上市公司及管理層要經歷一個完整的短經濟周期，才可以有足夠的資料分析它是否一家可靠的上市公司，以及是否一個良好的管理層。而這個時間一般需要5年的時間。如果在這5年間，業務和派息上也盡量符合一個符合投資者期望的上市公司，若果遇上一個良好市場機會，股票的升值的機會及幅度便會很大。但若果他是由業績良好或管理層優秀的公司分拆出來，又或是一個著名的品牌，又或是訂定的派息比率計算出來的股息，相對股價也較高，相信這段觀察期可以減少。

 

3）派息8厘以上或高於定存3至4厘

 

　　「高息股」的股息率都是因時而變，所以除了擁有一個固定標準外，也有一個浮動標準。若果是過往10多年的低息年代，這個標準可能只需要有5厘至6厘就算是足夠。但隨著近兩年不斷加息，現時做定期隨隨便便都有4厘，甚至大額的定期都有5厘以上的時候，這個標準也需要相應地提高，估計需要8厘才算是合格。若果利率有變化的話，相信利用高於定期利率3至4厘以上這個標準，相信也較為合適。

 

　　老實說，「高息股」是一個非常值得討論的課題，除了有決定性質的指標外，也需要有量化的指標，絕非有只是留意股息。（上）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多趣味投資法文章

你可能感興趣

#趣味投資法

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk