作為一個以收取股息為生的投資者，因此我對高息股非常敏感，加上多年的投資經驗，而且亦曾虧過大錢，令我不得不對高息股訂立一個高標準。整體來說，個人認為，被稱為「高息股」的股票有以下6個特性，這篇先講講頭三種。

1）管理層有願意分享的心

正如我之前提過，上市公司決定派息很多時都是管理層自願的。若非因為有外來壓力，相信也絕對很難有足夠誘因令上市公司管理層發放良好的股息。就算管理層需要資金，也可以利用關連交易購買自己手上資產來套現，又或是直接向公司貸款，甚至利用回購方式來偷偷買回關連方的股份，而非採取派息去處理。所以如果管理層若非有願意和大家分享的心，派息自不然會變得不穩定，又或是非常低，所以挑選管理層的往績是非常重要。

2）上市時間要足夠長

我個人認為，一間上市公司及管理層要經歷一個完整的短經濟周期，才可以有足夠的資料分析它是否一家可靠的上市公司，以及是否一個良好的管理層。而這個時間一般需要5年的時間。如果在這5年間，業務和派息上也盡量符合一個符合投資者期望的上市公司，若果遇上一個良好市場機會，股票的升值的機會及幅度便會很大。但若果他是由業績良好或管理層優秀的公司分拆出來，又或是一個著名的品牌，又或是訂定的派息比率計算出來的股息，相對股價也較高，相信這段觀察期可以減少。

3）派息8厘以上或高於定存3至4厘

「高息股」的股息率都是因時而變，所以除了擁有一個固定標準外，也有一個浮動標準。若果是過往10多年的低息年代，這個標準可能只需要有5厘至6厘就算是足夠。但隨著近兩年不斷加息，現時做定期隨隨便便都有4厘，甚至大額的定期都有5厘以上的時候，這個標準也需要相應地提高，估計需要8厘才算是合格。若果利率有變化的話，相信利用高於定期利率3至4厘以上這個標準，相信也較為合適。

老實說，「高息股」是一個非常值得討論的課題，除了有決定性質的指標外，也需要有量化的指標，絕非有只是留意股息。（上）