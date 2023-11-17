子宮頸癌 | 過半女性從未接受子宮頸癌篩查！非入侵性尿液檢測：2成人對HPV病毒呈陽性！

子宮頸癌是香港女性最常見的癌症之一，定期檢查有助預防和治療，但本港婦女參與子宮頸癌檢查不足5成，有生物科技公司認為與傳統入侵性抽取細胞有關。一項在早前進行的尿液檢測HPV社區體驗計劃，參與的1000名婦女中，超過5成的婦女從未接受過子宮頸癌篩查，近兩成的尿液檢測結果對HPV病毒呈陽性，反映非入侵性檢測有助驗出高風險個案。

相達生物科技7月透過不同的社區組織，邀請1000名香港婦女參與尿液檢測HPV的社區體驗計劃，963個屬有效臨床數據。逾5成參加者未接受過子宮頸癌篩查，194名參加者的尿液檢測結果對HPV病毒呈陽性，當中95名感染高風險致癌HPV。在這95名婦女中，81人有進一步接受子宮抺片細胞檢查，有24名發現不同程度的宮頸細胞異常，其中8名已出現較高程度宮頸細胞異常的情況。

林太是今次計劃中驗出感染高危HPV52，她再接受柏氏抺片檢測，結果發現細胞有ASC-H變異（Atypical Squamous Cells非典型麟狀細胞不能排除高度麟狀上皮內病變），她表示自己從未接受過子宮頸癌檢查，今次參與尿液檢測HPV社區體驗計劃，才發現細胞變異，證明檢測的重要性，可以及早發現和治療。另一個案的女士一年前曾接受柏氏抺片檢查，結果呈陰性，這次尿液檢測驗出高危HPV66，進一步抺片檢測發現細胞有LSIL變異（Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion低度鱗狀上皮內病變）。

負責今次社區體驗計劃的相達生物科技創辦人招彥燾示，香港女性對健康意識高，但對子宮頸癌普查的參與度積極性較低，主要原因抗拒入侵性的檢測方法。計劃發現，85% HPV尿液檢測取得高風險陽性結果的患者，願意進一步接受抺片細胞檢查了解自己的宮頸狀況，相比HPV尿液檢測取得陰性結果的參加者，願意接受抺片細胞檢查的女士只有3成。尿液HPV檢測可成為子宮頸癌普篩的第一道防線。

招彥燾稱，不少婦女以前不願意進行子宮頸癌檢查，因為怕痛、怕尷尬，但現時香港已經有尿液檢測HPV DNA，這種非入侵性、容易使用、方便準確的替代方案，期望新方法可以擴大增加檢測的人群數目，而今次社區體驗計劃，由基層做起，在有多一個選項下，希望可以提高本港婦女子宮頸癌檢查的意識。他又呼籲政府資助婦女進行子宮頸癌普查，達到世界衛生組織於本世紀末前消除這可預防的疾病的願景。



