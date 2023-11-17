九巴驚現床蝨！乘客發現於安全帶爬行後殺死！滅蟲專家公開巴士上5大藏蝨黑點

本港床蝨問題引起市民關注，早前就懷疑有人在機場快線車廂內發現床蝨，今日（16日）凌晨亦有市民於社交平台發文，表示於九巴乘客座椅上發現懷疑床蝨，事主及時發現並將床蝨當場壓扁殺死，蝨屍旁邊可見少量懷疑血跡，相信已有乘客被床蝨咬過。

據事主拍攝影片所見，該隻懷疑床蝨曾於九巴乘客座位安全帶上爬行，但事主發現後已當場將其殺滅，旁邊遺下一小片懷疑血漬，同時發現巴士車牌為「WF2991」。Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台」亦有上載該影片，帖文引述事主感想指「好彩及早發現，否則帶返屋企就大件事」。帖文又表示該巴士屬荔枝角車廠，昨晚至今日早上收場期間分別行走過118、948、900及N271線。

九巴檢查車廂未有發現 已委託專人深層清潔

九巴回覆查詢指知悉事件後已即使安排該輛巴士回廠，派職員進行仔細檢查，結果沒有發現床蝨。為確保安全衞生，九巴委託專業公司在該輛巴士車廂全面高溫消毒和深層清潔，現已完成工作。

此外，為預防床蝨從外地進入本港，龍運已安排旗下全線車隊明日（17日）起陸續進行防蝨工作，在車廂床蝨容易藏身的所有高風險地方噴灑無色、無味及對人體無影響的防治床蝨噴劑，並適時進行高溫消毒和深層清潔。

專家提醒5大床蝨藏身黑點 安全帶位屬其一

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣於社交平台分享，指床蝨可藏身於狹小縫隙，形容「搭程巴士就可能中招」，提醒市民巴士上幾大床蝨出現黑點以提醒大家注意，其中就包括今次懷疑有床蝨出現的安全帶位置：

1.黑色座位扶手

2.乘客扶手

3.安全帶

4.座位靠窗邊位置

5.充電插蘇位置







