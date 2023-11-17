東張西望團隊加入2位應屆落選港姐成新血主持！有無機會做到「東張女神」？

無綫人氣節目《東張西望》，愈來愈多人「報東張」向製作組求助解決困難，而一班「東張女神」都好受歡迎，瘋狂到有網上舉行投票選舉選出心目中至愛女神。所以「東張女神」多挑選年輕靚女做主持人，繼落選港姐廖倬竩入組之後，再有兩位靚女加入團隊做「東張新丁」。

廖倬竩已加入《東張》。（網上截圖）

（網上截圖）

兩位東張新丁分別是應屆的落選佳麗鄧凱文（Eris）和陳曉彤（Cindy），她們雖然在《香港小姐競選》中三甲不入，但外表出眾被無綫看好，比冠軍莊子璇、亞軍王怡然和季軍王敏慈還要快一步，選後不久就有任務，據知二人先是主力採訪娛樂新聞。

自爆入《東張》。（IG）

陳曉彤見到佘詩曼好開心。（IG）

陳曉彤率先上班，日前急不及待在網上貼出相片分享，當日她訪問唐嘉麒，而昨日（14日）亦有去新劇《新聞女王》的宣傳活動，還把握機會跟佘詩曼合照，稱自己到時要追劇。23歲的她於加拿大著名學府卑詩大學音樂系碩士畢業，她受訪時表示希望向主持、司儀界發展，今次終於夢想成真。

莊子璇將會同前輩主持台慶。（大會提供）

（IG）

至於參賽時被視為大熱的鄧凱文，最後卻三甲不入。她經常在IG派福利，不時分享性感泳照，人緣佳，有不少支持者。之前她接受訪問時表示，自己並未跟無綫簽約，不心急，等待最好機會來臨。而近日，她與郭珮文、王敏慈出席《萬千星輝賀台慶》綵排時稱，即將加入《東張》大家庭。

另外，同樣今屆參賽的郭珮文被無綫安排加入戲劇組，已經參與《法證先鋒6 倖存者的救贖》拍攝。至於冠軍莊子璇當選後有不少風波，亦受器重，聯同星級主持汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、黎芷珊，成功接棒代表麥美恩、林溥來、陸浩明、吳 幸美、周奕瑋等人做台慶主持人，她已經向師姐馮盈盈取經，學習做司儀的心得。