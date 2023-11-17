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17/11/2023

MIRROR│呂爵安考車一take pass！呃Jer考牌「肥佬」 被罵！Edan：考前阿Sir仲緊張過我

#Edan #MIRROR #Jer #柳應廷 #呂爵安
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　　MIRROR成員近日先後學車考牌，繼早前Jer柳應廷一take pass後，今日輪到平日牙斬斬嘅Edan（呂爵安）打大佬。今日中午Edan喺IG限時動態留言「肥咗」，仲同兄弟Jer報告，不過原來都係一貫貪玩整蠱大家，醒目仔又係一take pass；Jer疑似爆粗對話更被Edan公開，真係夠晒老友！

 

　　Edan一早就話自己「肥佬」，有唔少爵屎都擔心佢會唔開心；點知30分鐘後，佢就喺社交平台正式出po，上載考獲「P牌」照片，留言：「唉，肥咗，塊面肥咗……輕輕鬆鬆一take pass laaaa，Edan哥喎。」佢另外又上載一段自己同Jer嘅對話截圖，同樣想整蠱Jer，自稱「炒咗」博同情，點知Jer一早就知到佢成績：「miss 同咗我講你pass la，(emoji紅心)你。」Edan大感掃興，「Churr唔好玩嘅」Jer再抵死回應，「傻」，Edan就話要po佢上IG，疑似公審好兄弟爆粗回應。

 

好兄弟。

 

　　Edan同時上載同教車師傅嘅合照，師傅看來比Edan緊張，神色凝重地睇水，Edan表示：「臨考前阿Sir仲緊張過我。」之後師傅上返車同佢講佢非常好彩，疑似係話兩個比較「地獄」嘅考官都派唔到畀佢，仲著緊過Edan本人。而呢位教車師傅非常熟口熟面，原來佢就係當日指導陳嘉倩嘅「星級」師傅，就連導演何爵天都話：「個師父幾有喜感。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　唔少爵屎都好高興佢考到，事關佢之前遇到無品的士司機嘅不快經歷，對方遲大到兼且塞車時冇耐性發牢騷，爵屎們都話佢以後可以自己揸車，唔使再受氣喇！

轉載自: 晴報

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