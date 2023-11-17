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17/11/2023

【FOCUS】「晶片」未必真理由，停拆「雲」焉知非福

#阿里巴巴 #雲智能 #分拆
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　　繼地產大佬（昔日）恒大，以「銷售情況不如預期」為由，取消境外債務重組會議後，科網大佬阿里，再以「晶片出口限制」為由，宣布不再推進雲智能集團完全分拆。不論真假，市場膝跳反射先跌為敬，周四（16日）半日暴瀉10%。但看真些，不再分拆是否真的是阿里的「世界末日」？

 

增速連跌六季，回暖再往下

 

　　分拆釋放價值的憧憬破滅，加上馬雲家族信託擬下周二（21日）起沽售500萬股，雙重利淡拖累阿里巴巴（09988）股價今早低見72.9元，令昨日84元以上逢高追貨的投資者「哭暈在廁所」。

 

 阿里雲第三季營收按年僅增2%，為上季結束連續六季增速放緩後，再次掉頭往下。


　　不過，看看阿里最新公布的截至9月30日止的季報，期內非公認會計準則淨利按年升19%至401.88億元人民幣，決定以25億美元派發上市以來首次股息（折合約每股0.97港元）。各分部具體表現而言，「頭號馬車」淘天集團收入按年增4%，國際數字商業集團、菜鳥集團、本地生活集團則分別增53%、25%、16%。此外，每股收益增長21%至1.95元，自由現金流增長27%至62億美元，更是可圈可點。

 

　　至於今次掀起股價暴瀉的罪魁禍首「雲」，當季營收按年僅增2%，為上季結束連續六季增速放緩後，再次掉頭往下，而這可能是阿里決定叫停分拆的真正原因。

 

管理層換馬預告高強度投入

 

　　據Synergy Research Group最新數據，阿里雲三季度全球市佔率持平第二季的4%，緊跟亞馬遜AWS、微軟雲、Google雲之後。自今年3月阿里拍板業務「一拆六」，接著5月再祭出細節，包括明確阿里雲於未來12個月內完全分拆獨立上市，被視作釋放價值的「二次創業」，以及在國內面對天翼雲、聯通雲、行動雲三大營運商雲強勢崛起，更靈活追求海外擴張的舉措。

 

阿里雲智能集團新任首席執行官吳泳銘，擁有技術和風投背景。


　　然而，消息甫一出爐，阿里股價就於5月19日錄大跌6%，並在5月底低見75.8元。其後到9月，阿里雲智能集團首席執行官張勇突宣布卸任，由技術派背景的吳泳銘接任，冥冥中埋下阿里雲推遲上市的伏筆。但從5月決定分拆股價跌，到最新取消分拆股價仍跌看，最大玄機或根本不在「晶片出口限制」，而是增長勢頭逆風及管理層變動。


　　若看看亞馬遜、微軟始終將雲作為旗下業務的一部分，風投背景的蔡崇信、吳泳銘看重對核心業務的長期專注和高強度投入，顯示雲的故事並非結束，而更平的估值以及坐擁640億美元淨現金，阿里前景未宜看淡。

 

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