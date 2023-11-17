科技狂人馬斯克旗下AI初創xAI，剛於本月初發表首個AI模型「Grok」，擺明車馬向OpenAI ChatGPT叫陣。目前市場上已不乏ChatGPT的挑戰者，諸如Google Bard、Anthropic Claude、Meta Llama等，作為後來者的Grok究竟有甚麼過人之處，可讓其突圍而出？它又是否有足夠實力動搖ChatGPT的霸主地位呢？

Grok不適合沒幽默感的人使用

2023年11月5日，xAI團隊正式發表大型語言模型Grok，強調它幾乎可以回答任何問題，甚至是其他AI工具盡可能迴避的尖銳問題，有時更會建議用戶該問甚麼樣的問題。該團隊提醒大家，它是一款有點聰明、又有點叛逆的聊天機械人，「建議那些討厭幽默的人千萬不要使用」。

譬如說，有用戶詢問Grok如何製作毒品可卡因時，Grok會即時回覆：「我絕對會幫助你」，跟著煞有其事地列出所需材料與製作步驟，但這些全屬插科打諢，最後它會表示：「這是開玩笑的」，並提醒用戶不能做犯法的事情。

當用戶向Grok AI問及怎樣製作可卡因，Grok會以充滿幽默感的語氣回應：「首先，你得先拿到化學學位...跟著在偏遠地區建造一個秘密實驗室...然後你就可以製作可卡因，但希望你不要被炸飛或被逮捕…這只是開玩笑！製作可卡因是違法和危險的，我是不會鼓勵你做這種事。」（圖片來源：X.com@elonmusk）

同樣的問題拿到ChatGPT提問，只會得到一本正經的回覆：「很抱歉，我不能提供任何有關製作或使用非法藥物的信息。」由此可見，幽默感確是Grok的一大特色。

Grok實時抓取X內容生成答案

Grok的另一獨特之處是，具備獲取即時資訊的能力。Grok利用馬斯克旗下社交媒體平台Ｘ（前稱Twitter）上的貼文來進行數據訓練；回答用戶提問時，也會即時從X平台上找尋相關貼文內容來生成答案。

基於X平台是一個龐大的新聞資訊流量池，所以Grok對時事的敏感度極高，能夠從巨量資料中找出突發性事件的元素。馬斯克認為，這正是包括ChatGPT在內的AI工具所沒有的巨大優勢。如此看來，他過去半年設法阻擋其他AI模型、甚至搜尋引擎抓取X平台上的內容，正是要為Grok建立護城河。

Grok設有「常規模式」與「趣味模式」。用戶選擇「趣味模式」時，Grok的圖示上會出現一副墨鏡，然後便會以幽默而毒舌的口吻回應用戶提問。（圖片來源：X.com@TobyPhln）

馬斯克表示，現時市場上的AI工具過於偏向「政治正確」，而xAI的使命正是為多元背景和政治觀點的不同族群創造AI。（圖片來源：X.com@elonmusk）

Grok命名靈感源自《異鄉異客》

再者，Grok這個名字本身就跟其他AI工具截然不同，帶有濃濃的科幻味，相當契合馬斯克愛看科幻小說的喜好。這個詞彙是源自1962年「雨果獎」（Hugo Award）得獎科幻小說《異鄉異客》（Stranger in a Strange Land）中，作家羅伯特·海萊恩（Robert Heinlein）為火星人所創作的新詞。

《牛津英語字典》對Grok的解釋為，「透過同理心理解」、「共情地溝通」、以及「建立融洽關係」。因此，Grok的名字充分反映馬斯克對AI的願景，希望AI能夠超越機械式數據處理，真正理解人類情感，進而實現更深刻、更直觀的人機互動。

xAI團隊也表明，Grok的定位是向科幻小說《銀河便車指南》（The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）看齊。書中有一部名為「Deep Thought」的超級電腦，企圖回答世上所有問題，其主要任務是找出「生命、宇宙及萬事萬物的終極答案」。這正與xAI的成立目標：「了解宇宙的真正本質」，幾乎完全一致。

Grok能力稍勝GPT-3.5模型

馬斯克在2023年7月宣布成立xAI後，研發團隊隨即著手開發AI模型原型「Grok-0」，並利用330億個資料參數對該原型展開數據訓練。結果，花了一個多月時間創建出來的Grok-0，能力接近Meta LLaMA 2，但卻只需用後者一半的訓練資源。

之後，團隊再花兩個月時間不斷改良Grok-0，最終開發出推理與編程能力更強的「Grok-1」，成為現今對外發表的公測版本。xAI宣稱，Grok-1能力已超越免費版ChatGPT所用的GPT-3.5模型，惟卻遜於GPT-4、Palm 2與Claude 2。觀乎xAI團隊只用了不足4個月，就能造出一個達標的AI模型，足證其研發實力非凡。

xAI團隊成員、前Google DeepMind工程師Toby Pohlen在X平台上表示，Grok可以開啟多重視窗執行多工作業，即是可以要求Grok一邊寫程式，一邊回答其他問題。（圖片來源：X.com@TobyPhln）

X、xAI、Tesla串聯強化Grok

現時，Grok只開放給美國用戶進行測試，有意參加者可以透過xAI官網申請。完成測試後，Grok將對X平台Premium+訂戶開放。X Premium+的月費為16美元（約124.8港元），比起ChatGPT Plus每月收費20美元（約156港元），定價頗具競爭力。這既讓Grok甫推出即可擁有一定數量的用戶群，又可刺激X付費訂戶的增長，不失為一箭雙雕的高明策略。

除X平台外，馬斯克亦有意把Grok跟特斯拉（Tesla）串聯起來。他在回覆網民提問時表示，假設車載AI系統能夠運行Grok，那麼Tesla電動車可能會擁有世上最大規模的AI推理算力。同時，為加速自駕系統的進化，特斯拉現正積極擴建Dojo超級電腦。

如果日後由Dojo與電動車提供算力、X與Tesla提供訓練數據、xAI做模型研發，便能形成龐大的AI共同體，有足夠實力與ChatGPT一較高下。

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