  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
智城物語
改朝換代Digital創科Hot Talk智叻生活智慧城市4.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略疫市新常態夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

17/11/2023

ChatGPT強敵再現！馬斯克AI模型Grok能力超越GPT-3.5！有幽默感，甚麼問題都願意答！

#Smart Living #AI #ChatGPT #馬斯克 #Anthropic Claude #xAI #Grok #Google Bard #OpenAI #Meta Llama
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　科技狂人馬斯克旗下AI初創xAI，剛於本月初發表首個AI模型「Grok」，擺明車馬向OpenAI ChatGPT叫陣。目前市場上已不乏ChatGPT的挑戰者，諸如Google Bard、Anthropic Claude、Meta Llama等，作為後來者的Grok究竟有甚麼過人之處，可讓其突圍而出？它又是否有足夠實力動搖ChatGPT的霸主地位呢？

 

Grok不適合沒幽默感的人使用

 

　　2023年11月5日，xAI團隊正式發表大型語言模型Grok，強調它幾乎可以回答任何問題，甚至是其他AI工具盡可能迴避的尖銳問題，有時更會建議用戶該問甚麼樣的問題。該團隊提醒大家，它是一款有點聰明、又有點叛逆的聊天機械人，「建議那些討厭幽默的人千萬不要使用」。

 

　　譬如說，有用戶詢問Grok如何製作毒品可卡因時，Grok會即時回覆：「我絕對會幫助你」，跟著煞有其事地列出所需材料與製作步驟，但這些全屬插科打諢，最後它會表示：「這是開玩笑的」，並提醒用戶不能做犯法的事情。

 

　　

當用戶向Grok AI問及怎樣製作可卡因，Grok會以充滿幽默感的語氣回應：「首先，你得先拿到化學學位...跟著在偏遠地區建造一個秘密實驗室...然後你就可以製作可卡因，但希望你不要被炸飛或被逮捕…這只是開玩笑！製作可卡因是違法和危險的，我是不會鼓勵你做這種事。」（圖片來源：X.com@elonmusk）

 

　　同樣的問題拿到ChatGPT提問，只會得到一本正經的回覆：「很抱歉，我不能提供任何有關製作或使用非法藥物的信息。」由此可見，幽默感確是Grok的一大特色。

 

Grok實時抓取X內容生成答案

 

　　Grok的另一獨特之處是，具備獲取即時資訊的能力。Grok利用馬斯克旗下社交媒體平台Ｘ（前稱Twitter）上的貼文來進行數據訓練；回答用戶提問時，也會即時從X平台上找尋相關貼文內容來生成答案。

 

　　基於X平台是一個龐大的新聞資訊流量池，所以Grok對時事的敏感度極高，能夠從巨量資料中找出突發性事件的元素。馬斯克認為，這正是包括ChatGPT在內的AI工具所沒有的巨大優勢。如此看來，他過去半年設法阻擋其他AI模型、甚至搜尋引擎抓取X平台上的內容，正是要為Grok建立護城河。

 

　　

Grok設有「常規模式」與「趣味模式」。用戶選擇「趣味模式」時，Grok的圖示上會出現一副墨鏡，然後便會以幽默而毒舌的口吻回應用戶提問。（圖片來源：X.com@TobyPhln）

 

　　

馬斯克表示，現時市場上的AI工具過於偏向「政治正確」，而xAI的使命正是為多元背景和政治觀點的不同族群創造AI。（圖片來源：X.com@elonmusk）

 

Grok命名靈感源自《異鄉異客》

 

　　再者，Grok這個名字本身就跟其他AI工具截然不同，帶有濃濃的科幻味，相當契合馬斯克愛看科幻小說的喜好。這個詞彙是源自1962年「雨果獎」（Hugo Award）得獎科幻小說《異鄉異客》（Stranger in a Strange Land）中，作家羅伯特·海萊恩（Robert Heinlein）為火星人所創作的新詞。

 

　　《牛津英語字典》對Grok的解釋為，「透過同理心理解」、「共情地溝通」、以及「建立融洽關係」。因此，Grok的名字充分反映馬斯克對AI的願景，希望AI能夠超越機械式數據處理，真正理解人類情感，進而實現更深刻、更直觀的人機互動。

 

　　xAI團隊也表明，Grok的定位是向科幻小說《銀河便車指南》（The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）看齊。書中有一部名為「Deep Thought」的超級電腦，企圖回答世上所有問題，其主要任務是找出「生命、宇宙及萬事萬物的終極答案」。這正與xAI的成立目標：「了解宇宙的真正本質」，幾乎完全一致。

 

Grok能力稍勝GPT-3.5模型

 

　　馬斯克在2023年7月宣布成立xAI後，研發團隊隨即著手開發AI模型原型「Grok-0」，並利用330億個資料參數對該原型展開數據訓練。結果，花了一個多月時間創建出來的Grok-0，能力接近Meta LLaMA 2，但卻只需用後者一半的訓練資源。

 

　　之後，團隊再花兩個月時間不斷改良Grok-0，最終開發出推理與編程能力更強的「Grok-1」，成為現今對外發表的公測版本。xAI宣稱，Grok-1能力已超越免費版ChatGPT所用的GPT-3.5模型，惟卻遜於GPT-4、Palm 2與Claude 2。觀乎xAI團隊只用了不足4個月，就能造出一個達標的AI模型，足證其研發實力非凡。

 

　　

xAI團隊成員、前Google DeepMind工程師Toby Pohlen在X平台上表示，Grok可以開啟多重視窗執行多工作業，即是可以要求Grok一邊寫程式，一邊回答其他問題。（圖片來源：X.com@TobyPhln）

 

X、xAI、Tesla串聯強化Grok

 

　　現時，Grok只開放給美國用戶進行測試，有意參加者可以透過xAI官網申請。完成測試後，Grok將對X平台Premium+訂戶開放。X Premium+的月費為16美元（約124.8港元），比起ChatGPT Plus每月收費20美元（約156港元），定價頗具競爭力。這既讓Grok甫推出即可擁有一定數量的用戶群，又可刺激X付費訂戶的增長，不失為一箭雙雕的高明策略。

 

　　除X平台外，馬斯克亦有意把Grok跟特斯拉（Tesla）串聯起來。他在回覆網民提問時表示，假設車載AI系統能夠運行Grok，那麼Tesla電動車可能會擁有世上最大規模的AI推理算力。同時，為加速自駕系統的進化，特斯拉現正積極擴建Dojo超級電腦。

 

　　如果日後由Dojo與電動車提供算力、X與Tesla提供訓練數據、xAI做模型研發，便能形成龐大的AI共同體，有足夠實力與ChatGPT一較高下。

 

延伸閱讀：

OpenAI強敵環伺！馬斯克xAI突襲、Anthropic與Cohere崛起，爭奪生成式AI王者寶座！

200億品牌價值一夜歸零！Twitter易名X.com、藍鳥變Ｘ商標，只為實現馬斯克20年前夢想？


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多智城物語文章

你可能感興趣

#Smart Living #AI #ChatGPT #馬斯克 #Anthropic Claude #xAI #Grok #Google Bard #OpenAI #Meta Llama

更多數碼新秩序文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk