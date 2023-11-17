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17/11/2023

政府全方位谷票，區佬打定輸數

#立法會 #立會透視鏡 #香港 #政治 #區議會選舉 #投票
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　12月10日區議會選舉投票仲有大約三星期就舉行，可以話係準備緊轉入直路，唔少地區直選嘅候選人每日都把握機會企街站同街坊say個Hi。不過競選嘅氣氛同今日嘅天氣一樣，愈來愈涼，大家似乎對於嚟緊區選投票嘅意欲都降到有咁低得咁低。而眼見氣氛低迷，政府同其他支持政府嘅團體亦都想盡辦法，希望可以盡最後綿力，谷一谷氣氛。

 

　　先講講政府方面，政務司司長陳國基日前就向全體公務員發信，話公務員係特區政府嘅重要部分，有責任支持政府施政，「呼籲」公務員及其家人喺區選投票，履行公民責任。暫時司長都只係「呼籲」，無話硬性規定，不過有公務員私底下已經估計，各部門首長之後好可能都要交數，甚至可能要求各級主管上報公務員投票情況。雖然票站唔可以影相「打卡」，但點都會要求公務員口頭報數，最起碼希望能夠推動到全體公務員都有參與投票。

 

政務司司長陳國基（左二）及其他官員加緊為區選宣傳。（陳國基fb影片截圖）

 

　　民間組織方面，由前人大常委譚耀宗擔任秘書長嘅「香港再出發大聯盟」，日前就宣布會舉辦選舉論壇，希望炒熱氣氛，唔單只喺網上直播，更加會喺免費電視台播出。由於涉及所有直選選區以及「三會」界別，初步估計每日播5至7小時的話，都要播足4日先做得晒，絕對係馬拉松式。

 

　　更加有趣嘅係，名就叫論壇，但係就無辯論環節，大會為各候選人安排30秒自我介紹環節，然後抽出問題，各候選人有2.5至3分鐘時間回應。有多年選舉經驗嘅「區佬」笑言，今次論壇稱得上係「友誼波」，似係一個候選人推介會多過一個選舉論壇。區佬仲話，由於無互問環節，所有問題都已經係事先準備好，唔排除上台前已經派晒畀候選人做功課，候選人基本上背到答案就十拿九穩。

 

香港再出發大聯盟舉辦區選論壇，希望炒熱投票氣氛。（香港再出發fb圖片）

 

　　區佬又表示，今次呢個論壇根本就係「君子之爭」，無咗過往嘅唇槍舌劍，肯定無可能炒得熱個氣氛，「以往論壇炒得熱都係因為一啲激烈嘅辯論喺網上面瘋傳，甚至可能係有啲候選人答咗啲離晒大譜嘅答案，一樣可以炒得起，但大家自我介紹、好順暢咁背model answer，試問又點會挑得起市民嘅興趣？」而根據區選前線人員嘅研判，今次選舉有兩成投票率都已經算係合格，最惡劣可能連15%都無。

 

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