全包式度假村Club Med黑色星期五優惠大劈價！6折起住北海道/ 峇里/ 馬爾代夫/ 石垣島超豪靚Resort

主打全包式度假村的 Club Med，最吸引是一個價錢已包度假村住宿、一日三餐、無限暢飲、村內娛樂等設施及活動收費，讓大家輕輕鬆鬆去旅行。臨近 Black Friday，Club Med 由下星期起更一連四日推出低至 6 折的限時優惠，不論是滑雪之旅、海島假期都可以用到。

Club Med 由 11 月 20 日至 24 日期間推出 Black Friday 優惠，只要在優惠期間預訂最少 4 晚北海道、印尼峇里島、泰國布吉、馬爾代夫卡尼島與 Finolhu 豪華別墅、印尼民丹島、日本石垣島、馬來西亞珍拉汀灣或中國麗江的行程，並於 2023 年 11 月 20 日至 2024 年 5 月 3 日期間出發，即可享高達 6 折優惠。

（圖片來源︰ Club Med）

踏入雪季，不少人都計劃去北海道滑雪，ClubMed 位於日本的第四座雪村「Kiroro Grand 」將於今年12 月開幕，離小樽只有 40 分鐘車程，擁有 23 個不同級別的滑雪場，平均降雪量更是日本最高的，大家由 11 月至 5 月都可以在此大玩 ski 和 snowboarding，度假村也提供其他活動如瑜伽班、帶氧運動訓練、烹飪班等。ClubMed 的北海道及中國哈爾濱亞布力滑雪度假村全包式假期套票已包含團體滑雪課程（單板及雙板）、滑雪纜車通行證、一日三餐佳餚、飲品暢飲、各項雪後活動及娛樂等，部分度假村更設有兒童俱樂部及溫泉，讓大家盡情享樂。值得一提，優惠預訂最少 5 晚，出發日由 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 5 月 4 日。

（圖片來源︰ Club Med）

Club Med Black Friday限時優惠

詳情︰www.clubmed.com.hk/