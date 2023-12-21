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21/12/2023

展現新奇事物對幼兒的好處，輔以大學實證為本的家教貼士

#幼兒 #主動學習 #擴展與建構理論 #家教
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　我們輔以香港教育大學「兒童與家庭科學中心」實證為本的家教貼士，與父母探討如何幫助幼兒期的子女。研究指出透過展現新奇事物，帶來孩子長遠的好處，包括提高學習成效，幫助成長，幫助他們成為家裏的科學家。

 

　　Fredrickson （2001）提出的「擴展與建構理論」認為正面情緒可以擴展孩子想做的事，從而建構孩子的知識和技巧。感到興趣的孩子，會主動探索身邊的事物。

 

　　重點是，父母能否為孩子展現新奇的事物，刺激孩子的興趣，幫助孩子主動學習嗎？

 

（Shutterstock）

 

　　我們曾經講過求知的精神對於兒童的學習進程非常重要，孩子找到興趣便會主動學習。當他們不怕失敗，積極主動投入學習，經多番嘗試成功帶來滿足感，便會更投入學習，良性循環。

 

　　日常生活中，很多事物對孩子來說都是新奇的現象例如磁鐵可以吸起萬字夾，靜電可以吸起碎紙，含羞草遇到觸摸會收起葉子，變色龍會隨著環境而變色，毛毛蟲會慢慢變成蝴蝶等。

 

　　家長可以從這些新奇事物出發，刺激孩子對四週的人、物和事的興趣，並和孩子一起探索背後的原理，幫助孩子成為家裏的「小科學家」！

 

　　研究指出孩子的求知慾在升上幼兒高班時（約五歲）開始出現，但在幼兒時父母父母也可以開始教導，多展現新奇事物會令子女更加得益。

 

　　總結：展現新奇事物對教養幼兒的好處，父母應該多嘗試。當然，每一個孩子都是獨特的 ，並沒有一種辦法可以教好所有孩子。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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