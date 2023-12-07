  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
親子理財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

07/12/2023

保障散戶投資者，加密貨幣應受監管

#理財 #加密貨幣 #金融監管 #鬱金香狂熱
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　香港要保留金融獨有的優勢，要做到廣納百川，吸引不同地區的資金，才能繼續發揮國際金融中心的作用。

 

　　監管機構在鞏固金融地位及創新要有能力及承擔，除與各界別保持密切聯繫、溝通，更要做好把關的角色，發展電子貨幣不在話下，也要積極應對加密貨幣的迅速崛起。

 

　　創新科技及知識對社會未來發展很重要， 區塊鏈技術本來是很好的，但是給小部分人用在一些創新投資產品， 美其名解說讓投資者多些選擇，卻全為一己私利。加密貨幣只是一小撮人賺超級大、快錢的一個機會，一般散戶往往成為他們的踏腳石。

 

(Shutterstock)

 

　　加密貨幣沒有實質資產掛勾，不是生產性資產，沒有透明度，也缺乏監管；唯一吸引人便是它的神秘感和大波動（有得賭），難怪愈來愈吸引了。

 

　　雖然網絡上的監管舉步維艱，艱深路遠，但是仍然需要監管及加強教育。否則就像讓核彈技術流落到民間，待出現問題時便一發不可收拾，十七世紀荷蘭的鬱金香狂熱就是這樣發生的，希望不再重現。

 

　　除了嚴重影響經濟，破壞金融體系，影響民生，到時受傷害最大還是散戶投資者，金融監管者的其中重要角色、功能不就是要保障散戶投資者嗎？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加

我要回應

更多親子理財文章

你可能感興趣

#理財 #加密貨幣 #金融監管 #鬱金香狂熱

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk