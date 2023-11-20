蘇民峰2024龍年運程｜12生肖藝人運程大公開！姜濤事業有進展！Anson Lo桃花大旺！呢位女藝人事業運排尾二

就快又到新的一年，即將踏入龍年，相信大家都好想知道自己所屬的生肖運程會是怎樣，究竟會是運氣、人氣最佳的生肖，還是犯太歲的一群，而各個玄學師父都已經算出12個生肖的運程。日前，蘇民峰在IG詳細講述各生肖來年運氣、財運、桃花運等排名，亦提點犯太歲生肖人士要注意的事項，各位藝人在2024年有甚麼走向呢？

蘇民峰（資料圖片）

1.龍：

（屬龍藝人：連詩雅、譚嘉儀）

屬龍將會犯太歲，因受影響會較多悲觀負面情緒，蘇民峰表示：「農曆三月係犯太歲月，適合外遊散心， 春夏天出世向西北方有利，秋冬出世嘅向東南方有利。」他還表示農曆三月、九月可以洗牙、捐血化解。

而肖龍的人腸胃較差，農曆三、六、九、十二月要特別留意飲食，生冷、煎炸少食為妙。

因犯太歲，運氣方面排行十二，由於2024是帶水之年，對春夏出世的人較有利：「運氣方面比較平穩，對春夏天出世嘅人有利、秋冬出世冇用，春夏天嘅人，呢兩年做嘢不如意想轉工嘅話，2024係惟一短期可以轉工。秋冬天出世，唔急，25、26年大舉進攻唔遲。」

屬龍的人新一年完全沒有吉星，凶星則有健鋒、伏屍：「每年犯太歲都有呢兩個星跟住，容易受金屬所傷、要捐血、洗牙化解。」另因有華蓋星，容易感到孤獨：「犯太歲已經有情緒問題，加埋華蓋會增加情緒問題，最緊要紓緩自己情緒，唔好亂諗嘢」。

連詩雅（IG）

2.蛇：

（屬蛇藝人：劉佩玥、林芊妤、郭嘉駿）

屬蛇的人來年運程不錯，屬於桃花年，代表交際應酬有利，對事業、人緣也有幫助：「財運排第四、桃花排第二，仲有紅鸞桃花、天喜桃花星，無論結婚或單身都有幫助，有天喜桃花星代表人緣，人哋見你樣都順眼啲，傾工作易啲。」由於有太陽星，表示有男貴人幫助，男性有幫助。

凶星有晦氣，容易被人雞糊或截爆棚，「代表傾好的事容易甩拖，做嘢要跟緊少少，尤其保險、地產、工程跟緊少少唔好甩拖。」還有凶星劫殺，千萬不要借錢給別人，擔保、借錢出去後冇得還。」

另外，還有凶星天空，代表計劃容易成空，還是見一步行一步，識解決眼前問題才成功。感情則有煩惱，會覺得孤獨、心情不開朗。大至上，肖蛇的人運程不錯，2024年對春、夏、秋、冬人運氣平穩，春夏天出世的人會更好。

林芊妤（IG）

3.馬：

（屬馬藝人：胡鴻鈞、吳業坤、蔡思貝）

屬馬的人今年桃花排七、運氣排第八，是比較平穩的生肖，不是犯太歲也不是沖太歲。有吉星助地運提升，能逢凶化吉。而且凶星有血刃，手腳容易受損、撞親、切損手之類的皮肉傷，不會有特別意外。

不過，屬馬的人來年心情容易發脾氣，盡量增加自己忍耐力：「凶星有浮沉，浮浮沉沉冇乜突破，無論人緣、事業只屬中游生肖，春夏天出世，運氣較好。秋冬天人士25、26年才會行快少少，不易輕舉莾動。

4.羊：

（屬羊藝人：陳凱琳、林家謙、麥明詩）

由於「三迎六沖」，可能會有其他人指屬羊的人明年是犯太歲，但蘇民峰則表示三迎六沖並非每隔三年才犯，所以屬羊的人明年並非犯太歲。

龍年來到，屬羊的人流行疾病流行之年，容易有腸胃病：「農曆三、六、九、十二月；無論早上或夜晚，一點至三點、七點至九點，三樣中晒就容易腸胃有問題，小心便可不用過份注意。」

吉星有太陰，有女貴人扶持，上司、拍檔、下屬是女性對自己有利。凶星有囚獄，只屬普通是非星。總括來說，排名不算太好，桃花運排第九，運氣排第十，可能比較辛苦。

麥明詩（IG）

5.猴：

（屬猴藝人：張敬軒、鄺潔楹）

肖猴太歲暗合，有遠方貴人扶助，在桃花方面，可能有遠方暗戀對象，「即是外地見心儀對像，去旅行識到人，但唔係桃花年，成事不會太大。」

運氣排第七，屬於中游生肖。有太歲暗合，人緣好，對事業幫助。吉星有三台，有利地位提升。凶星則最多，包括：飛符、官符、廉符，代表有官非、是非不和，背後是非多，暗箭難防，惟有以風水搭救。」

今年桃花位正東，可以工作地方正東方向桃花位放水，中宮以粉紅色物件擺設化解嗌交。秋冬出世的人，運氣於26、27年較好，於龍年則不易輕舉莾動，有計劃就明年別啟動。春夏天出世的人，若過去兩年不如意，在龍年可以嘗試轉工。

6.雞：

（屬雞藝人：陳卓賢、炎明熹）

肖雞的人運氣將會不錯，太歲相合，代表人緣好，各事情比較穩定，2023沖太歲，要延續到明年農曆四月，清明後才完結。故春天較不穩定，直至2024年之後事情較穩定。

在2023年肖龍沖太歲，容易受金屬所，小心駕車。2024農曆二月都要留意，到新曆四、五月，就脫離2023沖太歲的影響。

人緣好，有吉星地解、歲合，月德，事情會逢凶化吉。有貴人星扶助，但凶星有咸池，會影響桃花星，農年有感情事都只屬霧水桃花。但有咸池易有三角關係，但借助它有利人緣，做事較易成功。還有凶星死付，會有小疾病、小破財，春天留意手腳易損傷。

炎明熹（IG）

7.兔：

（屬兔藝人：姜濤、佘詩曼、江若琳）

屬兔的人在2023年犯太歲，到龍年太歲相穿，但只是輕微影響。要特別留意農曆二、三月，小心有腸胃及皮膚問題。而且在這兩個月，感情上多是非，尤其農曆二月，受去年犯太歲影響，延至明年春季，所以容易有悲觀負面情緒影響。

以上問題，可以在農曆二月計劃去旅行化解，春夏出生的人，可往西北方，秋冬出生的人則往東南方，別去錯相反方向。若去錯地方，惟有依靠正能量人士。千萬不能胡思亂想，過春天後會好轉。

財運排第二，收入不穩定的人可以積極進取，春夏出生人士，過去兩年運程或麻麻，但踏入新一年會比去年好。事業上也有進展，即使秋冬出生的人，在龍年運氣一般，但因處於財運年，可看高一線。

吉星有陌越，有利地位提升、凶星有病符，留意春天的小毛病。桃花排第十，今年已婚的人，現時可以計劃添丁。若因犯太歲而分手，短期內不會有桃花，要經常提醒自己思想正面。

姜濤（IG）

8.虎：

（屬虎藝人：馬國明、高海寧、魏浚笙）

龍年會是驛馬年，有遷移、外出、變化之象，故旅行、走動、出差或搬屋的機會比較多。凶星有天空，代表心情不佳、易哭。

新一年運程尚算平穩，吉星是驛馬，凶星是天空，都是比較小的星，影響力財運方面屬強勁，但因有輕微太歲相穿，財運只能居第二，宜乘勢積極搵錢，特別做生意的人要把握時機。

9.牛：

（屬牛藝人：森美、周秀娜、劉穎鏇）

在龍年運程普普通通，坊間常以「三刑六沖」為犯太歲，其實說法並不正確，肖牛的人事實上不是犯太歲。但肖牛、龍、羊、狗這四個生肖，要注意健康，尤其腸胃問題，特別在農曆三、六、九、十二月要加緊留神，注意飲食，避免病從口進。

吉星有福德，是普通貴人星，另有吉星天德，可逢凶化吉。

凶星有卷舌，容易面對面跟人嗌交，兼且有陰煞，是女小人，今年要提防女人。秋冬出生的人運勢趨向轉慢，必須靜候時機到25、26、27年才會加速進步。

2024年是帶水年，春夏天出生人運勢較佳，若過去兩年工作不太如意想轉工，可在短期內成事，否則要等到2028年秋天。

周秀娜（IG）

10.鼠：

（肖鼠藝人：岑麗香、張天賦、呂爵安）

在龍年運程不俗，在太歲相合年，代表穩定、人緣好，各樣事情也順利。桃花排第四，運氣排第六，屬中游生肖。

2023年是肖鼠的人重桃花年，若在今年認識了新對象，到2024年都能夠發展順利，感情穩定。若已婚今年感情再進一步。但在2023年感情一片空白，就要檢討一下。

2024年清明節後，開始踏入新運勢，農曆二月尚有個重桃花月，到時可以再努力一下；但食白果要等待下一個桃花。

吉星有金匱，財帛有利，是一個儲積財富的夾萬，2024年搵到錢容易聚財的一年。亦有將星，代表權力提升，但與地位提升不同，可能要管理的事務增多、工作增多，但實則職位未必有變。

凶星有飛刃，屬於普通損傷星，在龍年是損傷年，但不用過份擔心。另外，有白虎，不是很重的小人星。2024是帶水年，秋冬人宜守不宜攻，若2023年轉了工，2024年則不用轉，下一個好時機是25、26、27年。春夏出生的人，短期在2024年是惟一可以轉變的一年，主要在工作，未能轉工的人，下一個時機要等到2028年。

11.豬：

（屬豬藝人：王浩信、鄧麗欣、盧瀚霆）

蘇民峰：「恭喜、恭喜、恭喜，重要事情要講三次，肖豬的人今年真係恭喜晒。在農年是紅鸞桃花年，屬於正桃花，比天喜桃花更好。單身人士容易認識在感情可以發展下去的人。若拍拖已耐的人，今年有婚嫁機會。已婚的人則有利應酬、人緣好，對事業也有助力，有利提升夫婦感情。

吉星還有龍德、紫微，最有力的貴人星，有貴人扶助，此三粒星：紅鸞、龍德、紫微，十分有用，是人緣貴人星。桃花排第一，財運排第三，屬中上的生肖。

凶星有亡神，代表容易遺失東西，如銀包、鎖匙等。還有天官符，是普通的是非星。

肖豬的人新一年有紅鸞星，有貴人，是非星發揮不到大作用。在紅鸞桃花星下，春、夏、秋、冬出生的人運勢都看高一綫，2024年帶水年，對春夏出生人稍有利，若過去兩年工作不如意，想作出一個轉變的話，2024年是短期內可變的一年，否則要等到2028年才有機會。秋冬出世的人，若可以不轉變的話就擱置一下，等到25、26、27才轉較佳。

盧瀚霆（IG）

12.狗：（屬狗的藝人：馮盈盈、姚焯菲）

肖狗的人沖太歲，代表動盪多變，有遷移、外出、變化之象，包括：感情、住屋或事業上變化。

因2024年進入九運，九運沒有衰屋的，住屋變化無所謂，搬屋毋須特別留意。事業變化方面，2024年是水火互換年，若春夏出生的想有轉變，短期內可以稍為變一下。秋冬出生的人，轉了後會稍有不如意，到25、26、27年較好。春夏出生的的可以轉工，但若不趕急又有得選擇，待2025年才轉較佳。

感情方面有變化，或有結婚、分手、懷孕等變化。雖然肖狗的人桃花排第十一，但未必一面倒不好。事業變化方面，因事業運亦排第十一，受沖太歲影響，但運氣不會特別差或特別好。每逢沖太歲的生肖必有大耗星跟隨，大耗可買實物以應破財，若打算搬屋、結婚、懷孕，用一筆錢是正常的，否則可主動用錢，尤其買實物，以化解大耗破財之象。

肖牛、龍、羊、肖這四個生肖的人腸胃都較差，尤以龍及狗依次序居頭兩位，要注意飲食，農曆三、六、九、十二月，特別不利腸胃。