  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

20/11/2023

TVB台慶│阮兆祥扮「林加洞」抽水回歸傳聞！獻唱《總經理》疑穩定軍心令曾志偉哭成淚人

#曾志偉 #林作 #TVB #歌手 #演員 #林家棟 #拜登 #車婉婉 #Beyond #陳嘉佳 #電視台 #李思捷 #阮兆祥 #綜藝節目 #裕美 #表演 #王祖藍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　《萬千星輝賀台慶》其中「中年福祿壽」環節，「福祿壽」王祖藍、阮兆祥及李思捷勁歌熱舞表演，李思捷扮老裝疑似扮美國總統拜登，歌詞內容卻嘲諷政府以2萬元利誘香港市民生育的方案，非常有趣。而王祖藍和「細細粒」陳嘉佳則扮林作和裕美，在舞台上大耍花槍，引起不少舞台上的花旦和小生都笑得開懷。

 

 

　　直至阮兆祥以長髮孭結他造型示人，起初還以為他扮夏韶聲，後來主持人車婉婉才介紹他是「林加洞」才知道他扮的是林家棟，獻唱一曲《總經理》。之前一直有消息傳出曾志偉將會離任，而林家棟將會入主TVB成為高層，管理戲劇製作部，這些傳聞都有放入表演當中。阮兆祥扮足林家棟的語氣：「頭先喺後台有人問我，幾時返TVB做總經理，哼，總經理咁易做呀咩？唔係咁易做嘅！易做就唔使搵佢（指曾志偉）返嚟做啦！」

 

 

　　隨後，阮兆祥改編Beyond的《喜歡您》歌詞，唱出以下心聲：

 

每次見到假到離譜的報道

潑過冷水不過娛記又仰望

問我此刻可會知 讓我衷心的說聲

總經理 我知你頭痕 你總會坐陣

問你可 幾點瞓

太多嘅壞人 挽手說大話

就快癲 咪問我

太過份會令你激心 做手術 唞一晚

過兩日你未算好返

仍返工 苦衷我懂

總經理 你不要頭暈 我總會慰問

願你可 早啲瞓

作息要定時 咪睬那壞人

Eric 曾 愛定你

We Love You

 

 

　　唱歌期間，大批藝員及歌手都有手執燈仔出場，當中包括陳煒、譚俊彥、劉穎璇、林淑敏、譚嘉儀、林凱恩、許家傑、周吉佩、呂慧儀、張景淳等等，期間不斷向台下的曾志偉派心心，而觀眾席上的曾志偉已哭成淚人，不斷拭淚，場面感動。福祿壽此舉未知是否為曾志偉穩定軍心，再次澄清換高層的傳聞。

 

轉載自: 晴報

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#曾志偉 #林作 #TVB #歌手 #演員 #林家棟 #拜登 #車婉婉 #Beyond #陳嘉佳 #電視台 #李思捷 #阮兆祥 #綜藝節目 #裕美 #表演 #王祖藍

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk