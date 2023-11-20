TVB台慶│阮兆祥扮「林加洞」抽水回歸傳聞！獻唱《總經理》疑穩定軍心令曾志偉哭成淚人

《萬千星輝賀台慶》其中「中年福祿壽」環節，「福祿壽」王祖藍、阮兆祥及李思捷勁歌熱舞表演，李思捷扮老裝疑似扮美國總統拜登，歌詞內容卻嘲諷政府以2萬元利誘香港市民生育的方案，非常有趣。而王祖藍和「細細粒」陳嘉佳則扮林作和裕美，在舞台上大耍花槍，引起不少舞台上的花旦和小生都笑得開懷。

直至阮兆祥以長髮孭結他造型示人，起初還以為他扮夏韶聲，後來主持人車婉婉才介紹他是「林加洞」才知道他扮的是林家棟，獻唱一曲《總經理》。之前一直有消息傳出曾志偉將會離任，而林家棟將會入主TVB成為高層，管理戲劇製作部，這些傳聞都有放入表演當中。阮兆祥扮足林家棟的語氣：「頭先喺後台有人問我，幾時返TVB做總經理，哼，總經理咁易做呀咩？唔係咁易做嘅！易做就唔使搵佢（指曾志偉）返嚟做啦！」

隨後，阮兆祥改編Beyond的《喜歡您》歌詞，唱出以下心聲：

每次見到假到離譜的報道

潑過冷水不過娛記又仰望

問我此刻可會知 讓我衷心的說聲

總經理 我知你頭痕 你總會坐陣

問你可 幾點瞓

太多嘅壞人 挽手說大話

就快癲 咪問我

太過份會令你激心 做手術 唞一晚

過兩日你未算好返

仍返工 苦衷我懂

總經理 你不要頭暈 我總會慰問

願你可 早啲瞓

作息要定時 咪睬那壞人

Eric 曾 愛定你

We Love You

唱歌期間，大批藝員及歌手都有手執燈仔出場，當中包括陳煒、譚俊彥、劉穎璇、林淑敏、譚嘉儀、林凱恩、許家傑、周吉佩、呂慧儀、張景淳等等，期間不斷向台下的曾志偉派心心，而觀眾席上的曾志偉已哭成淚人，不斷拭淚，場面感動。福祿壽此舉未知是否為曾志偉穩定軍心，再次澄清換高層的傳聞。