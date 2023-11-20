2024年世界局勢將是911事件、沙士、金融海嘯的總和？比2019至2023年還要慘？因為悲觀所以要自救

台灣AI教父李開復2020年在FB上刊登了一篇長文《我希望20歲時就知道的七件事》。

如果人生可以從頭再來，我也希望自己在20歲時就知道這些。

當年輕人20歲的時候，也在大學裏享受著求知的樂趣，當然，也少不了年輕的困惑、迷茫。最近正是疫情後重返世界，相信大家點都曾經滿懷欣喜和對未來的憧憬。

一個人20歲之前的命運可以怪過去，但20歲以後就必須從自己身上開始找問題根源，也就是開始面對自己。依家做生意賺錢，比以前難上一百倍，如果甚麼事都只用經驗，甚至只是仗著香港經驗就想在地球其他地方賺錢，是非常危險。

全球正處於一場世紀大變，但許多人還看不清，事實上，美國近年在亞太及歐洲做了一大串大動作，做刁的意味濃厚，未來這五年，絕對不可在這個刁中掉了隊。

網絡世界和實體世界是倒過來看，廢中的上網年齡可能只有BB班或是小學雞的程度，但是一出世就接觸網絡的年輕人，他們網上的年齡比任何成年人還要大。他們從小就接觸蘋果產品，很早就累積對美感、設計的經驗，他們對品牌價值的判斷，比他們父母還要早。

所以他們和任何一個60、70、80、90世代都不同，他們面臨很多危機，他們能夠改變的時間很短，因為根本沒有時間了。

時空逆轉，慢性折磨。我認為，2024年的世界狀況比2019至2023年更要慘，將會變成一種慢性折磨，如今世界局勢將是2001年911事件、2003年沙士、2008年金融海嘯的總和，加上全球央行採取超高利率政策，各國瘋狂印鈔，搶先推出電子貨幣，令到現實經濟和市場運行逆轉及脫鈎。

希伯萊文聖經有一句很有智慧的話：「你以為新東西，其實在世間上早就發生過，我只是組合。」

最精準的調整，就是用心發現，隨時行動。

最近，由英國智庫機構Z／Yen頒布的全球金融中心城市競爭力評估，更新了排名。全球金融中心指數（GFCI）排名：美國紐約依舊輕鬆穩坐龍頭地位，倫敦排行萬年老二。倒是亞太經濟體系中香港vs新加坡的打得火熱。

在今年3月剛剛發佈過第33期全球金融中心指數排名中，新加坡延續去年9月的戰績，仍以1分的優勢領先香港。要知道，在近五年的排名，香港大多都領先新加坡一個名次，直到去年9月才被新加坡反超，屈居第四。

今年3月，香港就沒能奪回亞洲No.1的位置。沒想到，時隔半年之久，香港依舊沒能奪回屬於自己的寶座。全球金融中心指數是全球金融中心城市競爭力的評價指數，該指數被廣泛用於全球金融中心的排名。

根據畢馬威近期發佈的《中國內地及香港IPO市場2023年第三季度回顧》報告指出，雖然受宏觀經濟和地緣政治不明朗因素影響，2023年第三季度全球IPO活動持續疲軟。目前港股正在處理的IPO宗數不斷不斷減少，連印尼都把香港追過。

AI企業的快速湧入，也讓香港的人才壓力開始凸顯。

Equinix發佈的2022年《全球科技趨勢調查》顯示，相比亞太其他地區，香港具備AI及機器學習技能的人才（32%）正面臨更顯著的技能缺口，而香港的IT決策者預計AI及機器學習的人才短缺情況將會繼續加劇（34%）。

人生如何才會精彩，問的人多數是年輕人，另一個常見的問題，就是如何度過人生挫折，發問者多數是在社會打滾多年的中老年。

兩個問題的關連，就是精彩和挫折，期待精彩，這是對未知人生的盼望，為甚麼人人都想活得精彩，但精彩人生卻與天邊月，水中花，可望而不可及。

危機的逼切，過去社會未嘗經歷過，年輕人也是全球史上被剝削最厲害的世代，如何推翻一切傳統的體制結構，是這一代最大的困難。