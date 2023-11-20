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20/11/2023

日本溫泉 | 箱根溫泉酒店推介！東京近郊必選：車站步行1分鐘 / 客房私人溫泉 / 皇室成員避暑地

#日本 #浸溫泉 #東京近郊 #箱根 #溫泉 #溫泉酒店 #0+3 #輕旅行 #酒店 #一泊二食 #箱根強羅溫泉季之湯雪月花 #馥府箱根 #強羅花壇傳統日式旅館 #箱根蘆之湖皇家王子大飯店
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Text: Sammy Leung

　　想去日本浸溫泉，但又不知道從哪入手，不如去東京近郊的人氣溫泉地區──箱根！位於東京近郊的箱根，大家只要在新宿搭小田急可直達，十分方便。這個地方有很多的景點，好像是蘆之湖、箱根神社、大湧谷等等，而來到箱根一定要浸溫泉，今次會推介箱根人氣溫泉酒店，大讓大家計劃旅程時可以更方便！

 

箱根人氣溫泉酒店推介│1.箱根強羅溫泉季之湯雪月花：車站步行1分鐘即到

 

　　第一間要介紹的是離強羅站只有一分鐘步行路程的箱根強羅溫泉季之湯雪月花，這間酒店除了有室內及露天溫泉外，如果大家不想和其他人一起浸的話，可以使用私人露天溫泉，一共有3個。

 

圖片來源：agoda 

圖片來源：agoda 

圖片來源：agoda 

圖片來源：agoda 

 

　　箱根強羅溫泉季之湯雪月花打和風設計，一共有158間房間，而每間房間都有室外露天浴池，不浸溫泉時，都可以在房間內泡泡澡。而這間酒店都有2間餐廳提供一泊二食，大家可以因應自己的口味選擇，吃過的人都指餐點新鮮、不錯。不過要留意，晚餐時間是有分時段的，大家不要錯過時間。

 

圖片來源：agoda 

圖片來源：agoda

 

箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Setsugetsuka）

價錢：最平人均$1,392起

地址：250-0408日本箱根箱根湯本Ashigarashimo-gun, Hakone-machi, Gora 1300-34

詳情按此

 

下一頁：2種泉質天然溫泉+每間客房有私人溫泉

 

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