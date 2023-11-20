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20/11/2023

Apple App Store年度入圍名單揭曉！近40個iPhone / iPad / Mac好用app！邊個旅行App曾獲Apple設計大獎？學外語入選年度iPhone App推介

#打工仔 #Apple #App Store #App Store Awards #iPhone #iPad #MAC #Apple Watch #App #Flighty #數碼潮物
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Text: Louise Yuen

　　Apple App Store 每年都以 App Store Awards 表揚年度最佳 app 與遊戲，日前 Apple 就在古網公有 2023 年最新 App Store Awards 入圍名單，覆蓋近 40 個 iPhone、 iPad、Mac 及 Apple Watch 的好用 app，即為大家揭曉入圍名單。

 

入圍「年度 iPhone App」

 

　　今年的「年度 iPhone App」入圍單位為用戶提供更多新方法探索和學習新技能，像《AllTrails》引領全球用户在戶外規劃路線；《多鄰國 - 極速學外語》為大眾帶來學習體驗；而去年於 Apple Design Awards 設計大獎的「互動交流」類別中獲勝的《Flighty》，則方便旅客在機場準時無憂而設計。

 

 

入圍「年度 iPad App」

 

　　3 個「年度 iPad App」均可協助用户以眾多媒介發揮創意，例如《概念》可創出創新繪畫工具及可調節調色盤、《DaVinci Resolve》則提供更方便的影片編輯體驗，而《Prêt-à-Makeup》令愛美之人的美妝設計成真。

 

 

入圍「年度 Mac App」

 

　　入圍「年度 Mac App」的主要能啟發用户的專注力和創意，以《Linearity Curve》為例，專業設計師及有志者可用它來精製創新設計，《Photomator》可令相片編輯流程更快捷、更簡單，《Portal》則讓用户沉浸於美麗景色與空間音訊之中。

 

 

入圍「年度 Apple Watch App」

 

　　「年度 Apple Watch App」以讓用户更輕易地從手腕上得到所需資訊為準則，《Planny》以智能方式協助用户掌控工作進度、《SmartGym》可建立智能且針對目標的體能訓練，而
《Tide Guide》則為水上活動愛好者提供即時海洋狀況的資訊。

 

 

同場加映︰「文化影響力」入圍名單

 

●    《balance》令更年期的支援得以提供予所有人且更具包容度。

●    《Copilot》精簡個人理財。

●    《Endling》啟發玩家更關注對環境的影響。

●    《Finding Hannah》以遊戲連繫不同世代的女性。

●    《How to Say Goodbye》幫助用户面對難以應對的情緒。

●    《Pok Pok》協助小孩子在數碼遊戲教室中學習、探索和實驗。

●    《Proloquo》無需言語的溝通交流。

●    《Rebel Girls》把睡前故事轉化為探索歷史英雌的體驗。

●    《Too Good To Go》協助減少餐廳、麵包店和超級市場的廚餘與食物浪費。

●    《Unpacking》精心設計撫慰心靈的謎題。

 

 

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