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10/01/2024

【原來係咁】羽絨外套這樣穿最保暖 專家實測曝結果　穿厚毛衣反更冷

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          各地氣溫驟降，許多民眾拿出保暖衣物禦寒，羽絨外套更秒變熱賣商品。但羽絨外套該怎麼穿才最保暖呢？日本節目組實驗後發現，比起內搭厚毛衣，羽絨外套裡僅穿薄襯衫，反而體溫會高上許多，有專家解釋，這跟羽絨外套的體溫傳導效果有關，羽絨外套裡內搭薄上衣，才能更好地幫助人體儲存體溫。



          日本TBS電視台節目《這樣有什麼差別？》（この差って何ですか？）曾做過單元實測衣物的禦寒效果，節目組請多位女性在羽絨外套內分別穿上薄襯衫以及厚毛衣，並在室溫僅10度的房間內待上30分鐘，觀察這幾位女性的體溫變化，半小時後再脫掉衣服，以紅外線熱像儀測量身體表面體溫。



          測試結果顯示，穿薄襯衫的女性體溫較穿厚毛衣的女性高上許多，另一組實驗者的測試結果也相同，證實羽絨外套內穿薄上衣的保暖程度更勝厚毛衣，有專家解釋，因為羽絨外套的羽毛成為空氣層後，會幫助人體儲存體溫，但厚衣服的體溫傳導效果較薄衣服差，因此才會產生差別，羽絨外套內還是穿上薄衣服才會更加保暖。

          除了羽絨外套的保暖穿法之外，日本睡眠研究專門醫師中山明峰曾提到，許多人習慣在冬天一次蓋上厚重羽絨被以及毛毯，但每個人的蓋法卻不一樣。其實羽絨被需要感應人體溫度，直接接觸人體則保暖度最好，如果在羽絨被下蓋毛毯則會阻斷感熱特性，因此在羽絨被外加毛毯，才能使被子內的溫度提高。

          因此中山醫師也提出自己研究出的最暖蓋被法，就是將毛毯鋪在床鋪上，這樣身體上方有羽絨被保暖，底下也有毛毯接收熱度，保暖效果最佳，也稱作「三明治蓋被法」。





 

 

 

 

 

 

 (資料來源：.nownews.com)

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