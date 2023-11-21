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21/11/2023

論掌握入市時機

#本港樓市 #買樓 #樓市點評 #上車 #樓價 #物業 #地產 #置業
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  • 汪敦敬

    汪敦敬

    汪敦敬先生從事地產代理業30年以上，創辦祥益地產，認為中小企不要模仿大公司的經營方針，應發展屬於自己獨有的策略去開發藍海市場。

    撰寫樓市評論文章20多年，於2009年金融海嘯後認為市場會出現新的秩序及邏輯，主力撰寫有關新常態(new normal)文章，更強調在機會成本的法則下「買不買樓也充滿風險」甚至「不買樓的風險更大」！

    近年汪氏提倡「平民財技」，認為在波譎雲詭的世道中一般市民也應該講究理財的技術，故撰寫普羅大眾也能掌握的財技分享。

    汪敦敬經營企業的格言是「上善若水」，認為營商要「追求增值不求奪財」，祥益地產高度參與社區公益及慈善活動，融為一體！

    樓市點評

    本欄每周更新

　　日前在街道上遇見到一個中年婦人狠狠地和兒子說：「你記住自己今日講過的這句說話：你不要買樓！」又是司空見慣的兩代爭執，上一代希望幫助下一代去置業，但新一代往往不領情，因為在他們眼中，當下是一個亂世！其實在烏克蘭、加沙才叫亂世！香港是很幸福的地方，將幸福當了是亂世，這可能是一種悲劇！那位媽媽想年輕人去置業，買的不是賺價機會，而是想為年輕人買將來的保障。
　
　　很多人錯誤地認為做定期存款是「無得輸」，所以不值得去做投資，這是似是而非的錯誤觀念。假設做半年定期可獲取最高息，其實也等於放棄了做定期期間出現的機會，這個就是機會成本，同時亦無法掌握到未來6個月至20年的投資機會，這正是房地產及其他投資工具有而定期沒有的。定期只適合於投資配套裏面的現金流部分，但不可將長遠的投資機會都投入空窗期。

 

能在谷底成功入市的人，往往都是「預買了之後會再跌」。(iStock)


　　此外，人人都等待樓價最低時部署入市置業，卻不知道從來成功的人較少，錯過的人都是大多數！因為直到樓價回升後，谷底才會顯現出來！一個人如果連樓價跌到七七八八時仍捨不得，也要等最後一口減價出現的話，當樓價回升時，又怎可突破心理關口去追價呢！所以等谷底入市是鮮有成功個案的！事實上，愈接近谷底，就愈多人不看好！也是最少成交的時候！能在谷底成功入市的人，往往都是「預買了之後會再跌」！成功入市者幾乎也有這胸襟！勝利是取決於態度！樓價升得愈多也代表愈接近調整？樓價跌得愈多亦等於愈接近谷底？可以肯定的是，跌得愈低，買入的風險應該愈低！最多人錯過入市時機，並不是因為樓價！是因為差價，很多人貪心想減多一兩個百分比！到發覺樓市回升時卻再次猶疑，這樣就墮入了不斷耽誤的困局！
　
　　市場永遠都是有贏家和機會！等谷底只是其中一種贏法！市場定律是「一人得，一人失」，每次谷底形成確認後（也代表樓市回升），我們發覺買家都是贏家！每次高峰形成確認後（也代表樓市下跌），我們發覺賣家都是贏家！原來機會和贏家從來都是一對一！
　
　　就算有最公平的市場，大家獲利也是不一樣，因為掌握的買入時機有所不同！很多人等樓市見底才入市，但卻沒有想過，當樓市形勢清楚回升，到時如何能比其他人快一步入市？又何以見得業主在看清楚市場環境之後，反價會比你慢呢？所以谷底買最平價的物業從來不是易事！
　
　　當下常態是：最多資金情形下出現樓價跌市！最多供應之下出現了賣地流標潮！市場情緒不跟數據走！我們分析樓市只好盡力而為而已！

 

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