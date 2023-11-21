騙棍送「書」（輸），信者無救

過去大半年，小弟有幸，不停被行騙集團睇中，用我個招牌做假網頁，希望吸引水魚入籠劏。

四個月前，騙徒開始不停用我的真樣開行騙網頁，雖然報了警，但一「頁」死，另一「頁」即誕生。



睇見呢類網頁者的反應分三類：（一）精明眼一族，瞄瞄已知網騙，睬佢都傻；（二）見相又真，內容又熟口熟面，有機會真係碌Sir，直接問我堅唔堅；（三）並非小弟長年讀者或聽眾，根本唔清楚我作風，好奇之下，撳入去睇睇，如此，就有機會變成水魚被劏了。

騙局其實好易揭穿，因通常無限地誇張，例如有必勝秘笈（有我仲使捱？）。



劏的手法萬變不離其宗，乃由「假碌Sir」提供必勝貼士，通常細價股。當水魚一買，「假碌Sir」小財唔出大財唔入，會同時掟十幾萬將隻蚊型股掃高，向水魚顯示眼光神準。一次兩次之後，水魚多會上釣，見「好易中，好易買餐餸」，咁就一於聽晒「碌Sir」指示，連棺材本都可能抬出來買「必中貼士」。



結果當然被「放血」！

冷靜觀察騙徒集團，算相當勤力，網頁寫到似層層，版面更不停推陳出新。



唯一經常穿崩，為網頁多簡體字，肯定寫手為內地人，故唔識用小弟的廣東口語筆法，有時又傻吓傻吓將我個名變為「曾志華」，真符碌。

必須承認，騙徒極勤力，不停推陳出新，永不食老本。



一批邀人入局網頁玩盡後，上周開始，又有新創意—— 「碌Sir」送書！

利用三本小弟作品《快樂退休》、《有型退休》及《優雅退休》，分別在fb及IG狂做宣傳，揚言將會送出五千本書，完全免費，只要你申請加入群組，連續簽到三日，分享投資之道，學習早日獲取財務自由，咁就有書收㗎喇！

係咪好吸引呢？騙徒發帖，並非三兩款，而是超過十款，簡直水銀瀉地無孔不入。於是，又引來N咁多香港及海外親戚朋友加粉絲湧來問究竟係咪真？

我除報警外，也在有12萬粉絲的個人社交平台大力踢爆及警告。

首先，送出五千本書？有冇可能咁闊佬啊？大嗱嗱五十幾萬㗎，傻咗咩？

其次，我為乜免費教你投資之道？好得閒乎？這是善舉乎？

第三，小弟的確有投資講座及課程，但內容絕非教大家發達之道，重點反而忠告大家，大部分時間咪投資！以及，分析金融世界內，點解會合法非法騙子如麻、盜匪如毛，而政府又隻眼開隻眼閉。乃因，整個股市，一如賽馬及賭場，有其龐大「經濟效益」也。

第四，揭露自己真象。我並非甚麼投資專家，若係，早已住上半山區獨立屋啦。不過，卻有一套經得起時間考驗的投資規律，故才可退休前得以財務自由。沒甚麼秘密，你若肯聽肯跟，自然會成功。否則，繼續做散戶在股海浮沉可也。

這個行騙網頁唯一貢獻，是為我的作品大力促銷，謝謝！

個人經常強調，投資路上，愈早仆，愈早受傷，長遠來說愈好。因到四五十歲時，你應已交足學費。水魚？留番畀夢想「投資致富」班傻仔傻女去扮演啦！